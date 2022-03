L’indivia, chiamata anche scarola, appartiene alla famiglia Asteraceae (o Composite) ed è perfetta da consumare sia cotta che cruda. Inoltre, da un punto di vista nutrizionale, ha una buona dose di vitamina A.

Dell’indivia sono presenti due varietà: quella classica detta crispum e la varietà latifolium. Quest’ultima prende il nome di indivia nelle zone dell’Italia centro-meridionale.

L’indivia, si presenta come una deliziosa rosetta di foglie increspate che si presta a molte ricette.

Si cuoce sempre in padella ma la scarola è perfetta anche al forno. Tra le preparazioni degne di nota, sicuramente spicca la scarola ripiena. La ricetta tradizionale napoletana, si chiama “scarola ‘mbuttunata”. Un piatto semplice e goloso e per chi lo volesse provare, ecco il procedimento facile e veloce.

Questo tipo di alimento si può cucinare in tanti modi. Oggi, prepareremo la scarola ripiena con carne macinata da cuocere al forno. Si prepara facilmente e andrà sicuramente a ruba!

Difatti, si cuoce sempre in padella ma la scarola cucinata così diventa favolosa, un contorno facilissimo e veloce per secondi piatti ricchi di gusto

Di seguito, tutto l’occorrente per delle scarole ripiene con carne macinata.

Ingredienti

10 foglie di scarola;

300 g di carne macinata;

2 fette di pane per toast;

1 cucchiaio di uvetta;

5 noci;

parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva e sale q.b.

Procedimento

Basta guardare la lista degli ingredienti per capire quanto sia facile questa ricetta. Per renderla ancora più veloce, si possono sostituire noci e uvetta con del formaggio tagliato a pezzetti.

Poi, possiamo scegliere di creare un solo “polpettone” di scarole, oppure creare tanti piccoli involtini.

In questo caso, basta prendere le 10 foglie, lavarle e pulire sotto l’acqua corrente. Poi, lessarle per un minuto, circa. Non appena appaiono morbide, scolarle e lasciarle da parte. Poi, bagnare con l’acqua le fette di pane, poi strizzarle e inserirle in una ciotola.

A questo punto, unire la carne macinata ma anche l’uvetta, le noci tritate, il parmigiano e un pizzico di sale.

Mescolare per ottener un composto uniforme. Poi, prendere ad una ad una le foglie di scarola e adagiare al centro di ogni foglio un po’ di composto di carne.

Successivamente, arrotolare le foglie per ottenere degli involtini.

Prendere una teglia e versare sul fondo un filo d’olio. Poi, disporre gli involtini sulla teglia, aggiungere un altro filo d’olio e una spolverata di formaggio e infornare. Far cuocere per 20 minuti in forno statico a 180°C.

Lettura consigliata