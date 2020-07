Una scossa estiva nei mercati estivi finora sonnolenti. Questa sembra significare la corsa che si sta vedendo sui listini oggi. Corsa sulla cui durata in pochi scommettono. Ma pur sempre una sveglia per gli operatori sia europei che statunitensi. E il Covid, almeno oggi, non spaventa più di tanto.

Si corre sui listini. Perché? La risposta di chi lavora sui mercati

Si corre sui listini. Perché? La risposta di chi lavora sui mercati indica i numeri. Quelli dei listini internazionali. Tra questi Piazza Affari che a mezz’ora dalla chiusura sfiorano il 3% in territorio positivo. 2,9% per la precisione. A fare da cornice, anche l’1,3% del Ftse 100, il 1,55% del Cac 40 ma soprattutto il 2,85% del Dax. Una corsa che è senza dubbio aiutata dai dati macro. Dopo i PMI di ieri, tutto sommato positivi in considerazione del periodo che stiamo vivendo, oggi ci sono quelli del lavoro a stelle e strisce. Ma procediamo con ordine.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Le azioni da comprare a Piazza Affari vedono in prima linea le due colonne portanti del Ftse Mib e cioè bancari ed energetici. Come Intesa Sanpaolo che Jefferies valuta degna di un buy a 0,64 euro di target price. Chi invece punta sugli energetici è Goldman Sachs che consiglia di comprare (buy) il titolo Eni con target di 12 euro.

Le azioni da comprare a Wall Street

Si corre sui listini. Come detto Wall Street apre bene. E non si fa spaventare dagli oltre 50mila nuovi casi di Covid-19 registrati in una sola giornata. La notizia dell’accaparramento, da parte di Washington, di tutte o quasi le scorte per i prossimi 3 mesi di remdesivir, uno dei pochi farmaci che sembra aver dimostrato una qualche efficacia, seppur minima, contro il coronavirus. Ad ogni modo per quanto riguarda i listini, tutti e tre i maggiori indici Usa viaggiano oltre lo 0,6%. Infatti alle 17.10 (ora italiana) l’S&P 500 si attesta a 0,75%, il Nasdaq a 0,86% e il Dow Jones a 0,66%.

Per quanto riguarda le azioni da comprare a Wall Street, non si può non citare il caso Tesla. Infatti l’azienda di Elon Musk è di fatto la società automobilistica più preziosa al mondo con una valutazione di mercato che supera i 208 miliardi di dollari. Ecco perché su Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) Wedbush Securities ha alzato il suo target a $ 1,250 dai precedenti $ 1,000 pur fermando il rating a neutral.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi ovviamente c’è il tasso di disoccupazione in Usa che invece del temuto 12,3% si è fermato a 11,1%. $,8 milioni la variazione sugli occupati invece di 3 previsti. Diversa, invece, la canzione per l’Italia che deve scontare un tasso di disoccupazione al 7,7% invece del 7,&% sperato e ben oltre il 6,6% della precedente rilevazione. Per l’Europa, le previsioni di un tasso al 7,7% sono state smentite favorevolmente da un risultato al 7, 4% che però è pur sempre più alto rispetto al precedente di 7,3%.