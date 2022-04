Si continua a confermare la possibilità che alle porte ci sia un ulteriore forte ribasso dei mercati azionari. I livelli da monitorare e gli obiettivi aggiornati e rettificati del ribasso

La settimana è iniziata come da attese e se non cambierà qualcosa, fra alti e bassi, assiteremo a una discesa dei prezzi fino a venerdì. Quindi, fino a prova contraria, si continua a confermare la possibilità che alle porte ci sia un ulteriore forte ribasso dei mercati azionari.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:35 della giornata di contrattazione del giorno 26 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.958

Eurostoxx Future

3.691

Ftse Mib Future

23.595

S&P 500 Index

4.225,56.

La previsione annuale punta verso ulteriori ribassi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 22 aprile.

Previsioni per la settimana del 25 aprile

Lo swing atteso dovrebbe essere il seguente:

come preventivato nell’analisi precedente, probabilmente il massimo settimanale è stato segnato lunedì, e ora il minimo dovrebbe formarsi nella giornata di venerdì. Di giorno in giorno, poi vedremo se si formeranno o meno delle modifiche a quanto appena ipotizzato.

Si continua a confermare la possibilità che alle porte ci sia un ulteriore forte ribasso dei mercati azionari. La mappa dei prezzi

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.392. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.617.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.816. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.883.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 24.250. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.513. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.513.

Posizione di trading multidays in corso

Short dall’apertura del 25 aprile su Dax Future, Eurostoxx Future, S&P 500. Flat sul Ftse Mib Future.

Quale movimento attendere per la giornata di martedì?

Difficile stabilire a priori con elevata probabilità cosa potrebbe accadere domani. La casistica comunque vuole, che dopo giornate come quella odierna, domani mattina si dovrebbe tentare il rimbalzo per qualche ora per poi lasciare spazio a nuove vendite.

Gli obiettivi aggiornati e rettificati del ribasso

Il 22 febbraio, abbiamo indicato su queste pagine, quali, secondo calcoli di probabilità, potevano essere gli obiettivi della correzione iniziata fra il 24 e il 25 gennaio di quest’anno.

Alla luce degli ultimi movimenti, oggi aggiustiamo e rettifichiamo ulteriormente il tiro.

Obiettivi di prezzo da raggiungere per/entro il 5 luglio:

Dax Future

10.646

Eurostoxx Future

2.942

Ftse Mib Future

17.900

S&P 500 Index

3.933.

Questi livelli rimarranno intatti fino a quando non si assisterà a un’inversione settimanale, movimento che verrà prontamente “osservato e catalogato” nel nostro quotidiano punto sui mercati.

