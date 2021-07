Dopo la prima giornata di contrattazione della settimana, come da previsione, si conferma il rialzo dei mercati azionari e ora sono pronti anche ad accelerare. Il prossimo setup scadrà il 5 ottobre e a priori alcune nostre tecniche di previsione, non scartano l’ipotesi di una fase direzionale rialzista del 7/10% se non oltre, fino a quella data.

Procederemo per gradi come al solito.

Alle ore 20:42 della giornata di contrattazione del 26 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.610

Eurostoxx Future

4.098

Ftse Mib Future

25.290

S&P 500 Index

4.417,76.

Il rialzo continua e ora ottobre potrebbe essere mese di massimo annuale?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 23 luglio.

Appuntamento ora a fine mese per definire come potrebbe essere cambiato lo scenario fino alla fine dell’anno.

Previsione per la settimana del 26 luglio

Minimo settimanale atteso fra lunedì e martedì e massimo nella giornata di venerdì. Ad oggi, lo scenario viene confermato e le probabilità che il minimo settimanale sia stato già segnato sono molto alte (80% circa).

Si conferma il rialzo dei mercati azionari e ora sono pronti anche ad accelerare

Ecco come regolarci e come mantenere il polso della situazione per la giornata di contrattazione di domani:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 luglio inferiore a 15.425.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 luglio inferiore a 4.029.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 luglio inferiore a 24.930.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 luglio inferiore a 4.331.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.