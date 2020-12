Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con il trascorrere degli anni e la conduzione di uno stile di vita abbastanza sedentario, la pelle tende a essere meno elastica, il muscolo a svilire. Sulle braccia può comparire un fastidioso inestetismo: le braccia pendenti, anche dette braccia a tendina. Si tratta, tuttavia, di un problema non irreparabile, a cui un rimedio è stato posto. Si chiamano braccia a tendina o pendenti e così possono farsi scomparire.

Perché compaiono le braccia a tendina

La prima vera causa della comparsa delle braccia a tendina sono le lancette dell’orologio. Il trascorrere naturale del tempo, porta le braccia ad apparire naturalmente più molli. Lo stile di vita sedentario e una cattiva alimentazione, poi, non possono che notevolmente peggiorare la situazione. Certo, la gravità ha il suo peso; le braccia tendono naturalmente e protrarsi vero il basso, ma altri fattori influiscono non poco su questo inestetismo.

Un altro motivo, che potrà stupire non poco, è il dimagrimento. Quando si tende a perdere un gran numero di chili, si nota come il corpo abbia naturalmente assunto un aspetto più flaccido. Non bisogna spaventarsi, è del tutto connaturato alla perdita dei chili di troppo. La pelle rimane in eccesso, il muscolo può svuotarsi. Questo effetto viene, poi, notevolmente accentuato dalle diete yo-yo, quelle diete che fanno perdere e riprendere chili velocemente.

Come possono eliminarsi

Si chiamano braccia a tendina o pendenti e così possono farsi scomparire: esercizio fisico, buona alimentazione e qualche crema rassodante. Sia chiaro, la cosa più importante è rappresentata dal rapporto sereno che si possiede con il proprio corpo e il proprio aspetto. Fino a che, questo inestetismo, non diviene motivo di turbamento, ci si può tranquillamente convivere. Ma, se proprio questo rappresenta un pensiero costante, esiste qualche semplice rimedio.

L’esercizio fisico, in primis, mirato proprio alla zona delle braccia. Sul web si trovano molti video tutorial, ma, in estrema sintesi, è sufficiente ripetere quotidianamente rotazioni e aperture e chiusure delle braccia. Col tempo, possono aggiungersi dei pesi e poi qualche flessione. Il plank, ad esempio, è utilissimo e se si è alle prime armi, lo si può effettuare anche con le ginocchia sul pavimento. Poi una buona alimentazione, comprensiva di frutta e verdura di stagione e tanta acqua, che serve a mantenere il corpo idratato e la pelle elastica. Provare per credere!