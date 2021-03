Un fiore minuscolo e delicato, dai colori prettamente primaverili. Questo fiore trova larghissimo impiego come pianta ornamentale da bordura e spesso è il protagonista degli allestimenti floreali di un matrimonio. Si chiama limonium ed è la pianta dal fiore di carta per queste sorprendenti ragioni che la Redazione di ProiezionidiBorsa intende svelare. Ecco come coltivarlo e cosa caratterizza questa meravigliosa pianta.

Il limonium o limonio

La pianta del limonium, anche nota con il nome di Statice o limonio, è una pianta perfetta per mani principianti. Non richiede troppe cure e non è una pianta esigente sotto il punto di vista delle temperature. Cresce perfettamente quasi in ogni ambiente climatico ed è una pianta perenne.

Proprio per questo motivo, il limonium è spesso il protagonista floreale di matrimoni e celebrazioni vari. Molte spose optano per la presenza di questa specie proprio all’interno del loro bouquet. Ma il motivo è anche un altro: il limonio simboleggia l’amore eterno e la bellezza senza tempo.

Le sue piccole inflorescenze, oltre che meravigliose dal punto di vista estetico, hanno un importante valore simbolico. È anche detto “fiore di carta” per via della sua robustezza e della sua capacità di durare per sempre.

Come coltivare questa pianta

Si chiama limonium ed è la pianta dal fiore di carta per queste sorprendenti ragioni e per la sua lunghissima durata. Per questo motivo, in molti prediligono la presenza di questa pianta nei propri giardini.

Essa regala infatti fantastici fiori in estate, ma la loro bellezza giunge inalterata finanche ai primi mesi d’autunno. Ottima anche come pianta di bordura nelle case sul mare, il limonio, con le giuste accortezze supera anche gli inverni più freddi.

Piccoli accorgimenti

Consigliamo sempre di collocarlo in una zona semi-coperta e non troppo esposta alle intemperie. In questi casi è possibile prediligere le specifiche specie di questa pianta che resistono agli inverni più rigidi.

Suggeriamo di usare l’argilla espansa per la superficie del terreno e di stratificare della sabbia nel vaso, per rendere il terriccio più filtrante. Come la gran parte delle piante fiorite, il limonium teme i ristagni d’acqua e un’irrigazione eccessiva.

Nulla che un sottovaso e un’annaffiatura parsimoniosa non possano risolvere. Suggeriamo di eseguire solo una piccola potatura in estate, eliminando le foglie eccessive per dare spazio alle nuove di crescere.