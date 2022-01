Spesso abbiamo parlato di come rendere la nostra casa un posto pulito e profumato. Di come pulire una poltrona, per esempio, o di come il sale grosso faccia risplendere i nostri gioielli più belli. Oggi, però parliamo di una cosa altrettanto importante. In cucina la pulizia è una delle cose fondamentali. Ma non solo con gli alimenti. Anche bicchieri, tazze, piatti e pentole devono essere sempre sgrassati a dovere. Ma spesso capita che con i fornelli a gas il retro del nostro pentolame si annerisca per via del contatto costante con il fuoco. Anche con la lana d’acciaio, non va via.

Si chiama lievito ma è americano il più potente ingrediente contro le incrostazioni da fuoco sul nostro pentolame

Ci sembrano sempre sporche e annerite. Ma la soluzione potrebbe non essere sfregarle fino a farci venire le mani nere a nostra volta. Ricordiamoci che sulle nostre padelle spesso esistono delle guarnizioni fondamentali per la loro lunga vita. Infatti, sfregarle potrebbe intaccarle e non farle durare quanto dovrebbero. La soluzione si trova in un ingrediente americano. Proprio così. Gli americani hanno nelle loro cucine un prodotto potentissimo per sgrassare ogni tipo di sporco. E la cosa non dovrebbe stupirci, visto la loro dieta fatta di grassi e proteine.

Questo ingrediente è il lievito americano. Il Baking Powder è una polvere lievitante inodore e insapore che si utilizza per dolce e salato. Allo stesso modo del nostro lievito fa crescere il cibo e lo rende soffice. Ma vediamo come questo ingrediente potrebbe eliminare per sempre il nero sotto le nostre pentole.

Ecco come usarlo

La prima cosa da fare è mettere la pentola sul tavolo al rovescio. Mettiamoci sopra del sale, il lievito americano e il nostro sapone per i piatti. Per i primi due ingredienti basta qualche pizzico. Mentre con il detersivo non andiamoci troppo leggeri. Passiamo la puretta in superficie ma senza sfregare troppo. Facciamo solo in modo che gli ingredienti arrivino in tutte le sue parti. Dopo di che prendiamo della carta da cucina e mettiamola sopra. Facciamola aderire bene e bagniamola abbondantemente con dell’aceto bianco anche di vino.

Lasciamo agire per qualche minuto e poi rimuoviamo i panni bagnati. Voilà, non è forse tornata come nuova? È possibile acquistare il prodotto anche direttamente su Amazon con un costo inferiore ai 10 euro. In questo modo ci arriverà direttamente a casa senza nessuno sforzo.

