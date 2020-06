Si chiama dieta “low carb” e serve a non assumere i carboidrati. Ha preso piede nelle diete per eliminare, per un periodo i carboidrati dalla nostra dieta. Si chiama dieta “low carb” e serve a non assumere i carboidrati per un determinato periodo. Il concetto è quello di abbassare gli zuccheri nel sangue, diminuire gli eventuali gonfiamenti addominali e concedere all’intestino un break dalla pasta e dal pane. Ricordiamo però che i carboidrati sono comunque importanti per il nostro fisico, dandoci energia per il fabbisogno quotidiano. Ciò non toglie che una settimana di “low carb” ogni tanto fa anche bene.

Gli alimenti completamente privi di carboidrati

Per sgomberare subito il capo da eventuali equivoci, ecco la lista degli alimenti completamente privi di carboidrati:

– Pesce

– Uova

– Verdure

– Carne

– Frutta secca

Si chiama dieta “low carb” e serve a non assumere i carboidrati, assumendo i cibi di questa lista. Tutti garantiscono comunque nutrienti importanti quali proteine, fibre e vitamine. Ma anche i grassi buoni come l’Omega3.

All’eccesso ecco i ricchi di carboidrati

Da un eccesso all’altro, se, invece decidiamo di rinunciare ai cibi ricchi di carboidrati, ecco la lista degli epurati:

– Pane e derivati

– Dolci

– Merendine

– Frutta

– Hamburgers e cibo da fast food

– Piatti pronti surgelati o in busta

Il giusto mezzo è quello che conta

Detto questo, va ricordato che i dietologi e i nutrizionisti consigliano comunque di non rinunciare ai carboidrati, se non, per periodi di disintossicazione brevi come può essere una settimana. L’importante è anche evitare gli alimenti con tanti zuccheri che possano alzare la glicemia. evitare di mangiare la pasta e abbinare un panino o più, durante il pasto. Il pane e la pasta integrali sono alternative importanti per non rinunciare al loro piacere, con un occhio però alla salute. Infine, per gli amanti del formaggio, discorso colesterolo a parte, ricordiamo quelli che non hanno carboidrati: