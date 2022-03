Si aprono nuove opportunità lavorative per questa grande azienda pubblica italiana che cerca diplomati e laureati

Ci troviamo in una situazione economica difficile, con gli strascichi della pandemia e le preoccupazioni per la guerra che imperversa. Per questo, alcuni potrebbero avere paura che le aziende italiane tirino i remi in barca con le assunzioni, diminuendo il numero di nuovi dipendenti.

Per fortuna, però, per adesso tante grandi aziende italiane stanno continuando ad assumere, aprendo sempre posizioni nuove. Oggi ci concentriamo in particolare su una delle aziende pubbliche più conosciute, che offre lavoro per una grande varietà di profili. Proponiamo di seguito qualche indicazione sulle figure ricercate.

FSI alla ricerca

Ci sono nuove posizioni aperte presso il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Dunque, si aprono nuove opportunità lavorative per questa azienda pubblica molto conosciuta, che controlla tra gli altri anche Trenitalia. Si ricercano sia figure diplomate che altre laureate.

Iniziamo dai diplomati: sono ricercati dei nuovi macchinisti e le selezioni sono aperte attualmente per la regione Puglia, in varie località. Il macchinista deve avere un diploma di scuola secondaria e una Licenza di Condotta in corso di validità ed è responsabile del trasporto delle persone.

In Lombardia si ricercano, invece, dei tecnici di manutenzione rotabili, che si occupa di attività manutentive sulle locomotive. Lavora soprattutto sui dispositivi elettrici e meccanici dei treni. Si ricercano figure con almeno due anni di esperienza in ruoli simili e un diploma preferibilmente a indirizzo tecnico.

Per entrambe le posizioni si offrono contratti a tempo indeterminato e per candidarsi è necessario inviare il curriculum al sito di Ferrovie dello Stato. Inizierà, poi, l’iter di selezione, che comprenderà una serie di colloqui online o in presenza, a cui, in caso di esito positivo, seguirà l’inserimento.

Per quanto riguarda i laureati, ci sono una grande quantità di ruoli diversi aperti. Noi segnaliamo in particolare le posizioni per neolaureati in economia e in giurisprudenza. Questi profili sono attualmente ricercati a Roma.

Per entrambe le figure si prospetta un inserimento nell’ambito fiscale, dove è necessario supportare le attività di adempimenti fiscali e tax compliance.

Entrambi i profili, poi, devono aver sostenuto un esame di diritto tributario durante il corso di laurea e devono conoscere l’inglese almeno a livello B2. Sono graditi master in ambito tributario. I contratti sono in entrambi i casi a tempo indeterminato.

