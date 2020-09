Piazza Affari continua a scivolare verso il basso. Non è un crollo, è un movimento simile a uno smottamento. La speranza è che non arrivi la frana, che trascina tutto in basso. Magari, potrebbe anche essere la scossa salutare che rimette in moto la crescita della Borsa che rimane legata a spunti isolati di singoli titoli.

Comunque sia, si apre una settimana determinante per il futuro prossimo di Piazza Affari. Vediamo perché grazie all’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

I prezzi ancora lontani dal colmare le perdite patite nell’emergenza Covid

Negli ultimi 6 mesi, i titoli che hanno ottenuto la performance migliore nel paniere delle azioni a maggiore capitalizzazione, sono stati FCA e Interpump. Il primo titolo ha guadagnato il 56% mentre il secondo il 54%. Gli altri sono molto più indietro. Sono passati 7 mesi dall’inizio del crollo delle Borse a causa della emergenza Covid. Il 20 febbraio, l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) era a 25mila punti. Oggi fa fatica a mantenersi sopra la soglia dei 18mila punti. Significa che ad oggi, Piazza Affari ha recuperato circa il 40% della perdita subita nel bimestre febbraio-marzo. La Borsa Usa ha recuperato tutte le perdite e realizzato nuovi record.

Si apre una settimana determinante per il futuro prossimo di Piazza Affari

L’indice delle blue chip è a ridosso di un livello di prezzo cruciale, quota 18.300 punti. Questo è un livello tecnico molto importante, una specie di spartiacque tra rimbalzo e nuova fase ribassista.

La tenuta di questa quota nelle seduta di oggi e nelle prossime sedute, potrà permettere all’indice di recuperare posizioni. Di risalire fino a 19.000 punti e successivamente fino a 19.250 punti. Ma solo oltre 19.250 punti si può prevedere una inversione di brevissimo periodo, che possa riportare i prezzi fino a 20mila punti.

Mentre al ribasso la discesa sotto 18.600 punti, spingerebbe velocemente i prezzi sul supporto a 18.300 punti. Qui si capirà se l’Ftse Mib avrà la forza di ribalzare oppure se la corsa al ribasso proseguirà. In questo caso fino al primo supporto in area 17.900/18.000 punti.

