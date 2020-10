L’intimo modellante una volta era un mistero conservato gelosamente dalle nostre nonne. Guaine contenitive e fasce si trovavano in fondo ai cassettoni e venivano tirate fuori solo in caso di ‘allarme rosso’. Quando il vestito giusto per un ballo in maschera o una serata all’opera non stava come si deve. Ma oggi non sono solo donne over 50 a godere i benefici dello shapewear, l’abbigliamento intimo elasticizzato, per assicurarsi un corpo a clessidra. Ci sono anche le donne giovani e, sorpresa, gli uomini. Ecco cosa correre ad accaparrarsi secondo gli esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Shapewear, il segreto dell’intimo modellante per lei e per lui

Non mancano i solidi geometrici nel nostro immaginario, quando pensiamo al fisico che vorremmo avere. Gli uomini vorrebbero indossare, tutti quanti, la giacca taglia 52 e i pantaloni taglia 48. Insomma, un corpo a piramide rovescia. Invece le donne vorrebbero tutte, invariabilmente, indossare la taglia 40 per le gonne e la taglia M per le camicette. Kim Kardashian, una delle celebrity più importanti del pianeta, ha confessato di recente che, oltre ad avere un esercito di nutrizionisti che la segue h24, possiede una collezione di intimo. Del genere elasticizzato e modellante, con aggiunta di guaine contenitive. Neanche a dirlo, dopo poche ore le vendite di ogni capo intimo elasticizzato sono schizzate in orbita a livello planetario. E il segreto di Kim, per un corpo da urlo, è diventato una fede condivisa da milioni di americani.

I benefici dello shapewear

Shapewear, il segreto dell’intimo modellante per lei e per lui. Lo shapewear è fondamentale se vuoi ottenere un fisico a clessidra o a piramide rovesciata. L’elastico aiuta a minimizzare l’aspetto di alcune parti che proprio non convincono. Per le donne ci sono tanga a vita alta anti-pancia. Gli uomini adorano le fasce anti-maniglie da mettere sotto la camicia e gli shorts modellanti a vita alta per rassodare i glutei ad ogni passo. E se qualcuno le intravvede? Per i più pavidi, ci sono le fasce elastiche per minimizzare la circonferenza. Da acquistare rigorosamente bianche. Bianche: non nere da palestra e neanche rosse da boxe. In caso di sbirciatina, si possono descrivere ai curiosi come se fossero prodotti paramedicali, per alleviare il mal di schiena cronico.