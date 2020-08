Shampoo secco: consigliato o sconsigliato? Lo shampoo secco è un rimedio d’emergenza per assorbire il sebo in eccesso dai capelli. Dona inoltre volume alla chioma e dunque è consigliato quando i capelli iniziano ad appesantirsi, ma non c’è tempo o possibilità di lavarli. Può succedere certe mattine in cui abbiamo fretta di uscire, o in viaggio.

I lati positivi di questo prodotto sono la rapidità e la facilità con cui rinfresca la capigliatura.

Chi ha la cute oleosa sa bene come, a volte, i capelli si ammoscino e appaiano unti già il giorno dopo averli lavati. L’utilizzo dello shampoo secco può far guadagnare un giorno in più. Sottoporre il capello a meno lavaggi e meno asciugature, in teoria aiuta a danneggiarlo meno. È vero solo in parte. Sì, un lavaggio e uno styling in meno significa meno stress per i fusti.

Ma lo shampoo secco non è da considerarsi una vera e propria pulizia, perché assorbe solo la componente oleosa.

Per questo consigliamo di usarlo solo quando i capelli sono solo leggermente unti, non davvero sporchi, e non c’è tempo di lavarli.

Si usa così: spruzza il prodotto sulle radici in modo omogeneo e lascialo agire per cinque o dieci minuti. Poi rimuovi l’eccesso spazzolando con cura, senza strattonare e maltrattare la capigliatura. Può essere utile anche tamponare con un asciugamano.

Dopodiché i capelli e sembreranno davvero pulitissimi. L’importante è lavarli davvero, appena possibile.

Capelli grassi, capelli secchi, capelli normali?

Lo shampoo secco commerciale contiene in genere alcol, che secca pelle e capelli. Un uso quotidiano non è ideale, perché può irritare la cute e seccare molto i fusti.

Chi ha capelli secchi, in genere non avrà alcun bisogno di assorbire il sebo in eccesso.

I cosiddetti “capelli normali” non sono né secchi né grassi, la cute è sana e priva di affezioni o squilibri. I fortunati appartenenti a questa categoria possono giovare dello shampoo secco ogni tanto per rinfrescare l’acconciatura.

Chi ha i capelli leggermente grassi può risolvere un imprevisto con questo metodo.

Ma se la cute è sensibile e affetta da iper-seborrea, meglio evitare o limitare l’uso di shampoo secco. Trattenere a lungo sebo, batteri e polvere sulla cute ostruirà i pori. Questo non fa che peggiorare la situazione e può soffocare i follicoli favorendo l’indebolimento e la caduta dei capelli. Va bene usarlo solo per le emergenze e lavare poi i capelli appena possibile.

Non è bene rimandare il lavaggio quando sarebbe necessario, meglio in questi casi scegliere uno shampoo delicato e limitare l’uso del phon e della piastra. Potrebbero interessarti i nostri consigli su come trattare i capelli grassi.

Shampoo secco: consigliato o sconsigliato? Come farlo in casa, con ingredienti economici e naturali

Lo shampoo secco è un prodotto costoso e spesso aggressivo. Il flacone spray raramente è ecologico e riciclabile.

Per questo un’alternativa ottima è farlo con ingredienti naturali. Leggermente meno performante, ma delicato, economico e privo di profumo. Non secca nemmeno i capelli!

Puoi ottenerlo con dell’amido di mais, o di riso, in polvere. Tienilo in un barattolo pulito asciutto e a chiusura ermetica. Se hai capelli scuri puoi aggiungere un pizzico di cacao amaro, ma non esagerare. Per distribuirlo sulle radici al meglio e senza eccedere, usa un pennello da cipria, ovviamente pulito e riservato allo scopo. Passalo nella polvere, scuoti l’eccesso e poi applicalo sulle zone critiche. Lascia agire per circa quindici minuti perché possa assorbire il sebo. Può bastare meno tempo, ma più lo lasci e meglio funziona. Poi rimuovi i residui con la spazzola.