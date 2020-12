Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con il cambio di stagione i capelli tendono a cadere, quindi, la prima cosa da fare è comprare fiale e shampoo rinforzanti anche molto costosi. Ma un vero rimedio naturale con un risultato sorprendente è lo shampoo anticaduta e rinforzante alle erbe aromatiche fatto in casa. Oltre al costo che è davvero irrisorio, non danneggia i capelli, riportandoli al loro splendore naturale.

Shampoo naturale per tutti gli usi

Prima di descrivere la ricetta dello shampoo anticaduta proponiamo prima una ricetta di shampoo di base da utilizzare quotidianamente, molto delicato e ideale per coloro che hanno la cute sensibile.

Ingredienti per lo shampoo delicato:

a)due manciate di saponaria;

b) una tazza e mezza di acqua.

Preparazione

Fare bollire per circa dieci minuti. Poi coprire e lasciare raffreddare, aggiungere mezza tazza di shampoo delicato, mescolare bene.

Questa è la ricetta base per lo shampoo da versare in una bottiglia con tappo.

Adesso la ricetta per lo shampoo anticaduta e rinforzante alle erbe aromatiche, il risultato è sorprendente.

Shampoo anticaduta

Tutti gli ingredienti di questa ricetta sono reperibili in erboristeria, in farmacia o punti vendita commerciali. Sono ingredienti facili da reperire.

Ingredienti:

a) 200 millilitri di shampoo delicato;

b) tre cucchiai di olio extravergine di oliva;

c) oli essenziali: otto gocce di basilico, rosmarino e salvia.

Versare lo shampoo delicato in una bottiglia o contenitore di vetro scuro. Aggiungere l’olio extravergine e le 24 gocce di oli essenziali (otto gocce per ciascuno degli oli). Chiudere e agitare bene in modo da amalgamare tutte le sostanze. Conservare a temperatura ambiente per tre mesi.

Questo è lo shampoo anticaduta e rinforzante alle erbe aromatiche fatto in casa, il risultato è sorprendente. Prima di utilizzarlo agitare bene e usarlo come un normale shampoo, massaggiando leggermente la cute. Si può utilizzare dopo il lavaggio anche un balsamo o una maschera per capelli delicati.