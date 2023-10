Sguardo magnetico e ciglia extra lunghe con questi 3 mascara che costano meno di 10 euro

Per un effetto ciglia finte, lunghe ed incurvate ecco alcuni mascara super low cost che potrebbero stupirti. Costano meno di 10 euro ma sono tra i più amati e acquistati. Scorpi quali sono.

Il make-up è un vero e proprio alleato delle donne perché ha la capacità di renderci più belle, nascondendo qualche piccolo difetto. Infatti, scegliendo i prodotti giusti potrai coprire le imperfezioni, rendere la pelle più luminosa ed esaltare i punti di forza del viso.

Non è necessario essere un make-up artist professionista, ma basta comprare i trucchi giusti per ottenere un ottimo risultato. Ad esempio, è importante scegliere la corretta texture del fondotinta (per pelli grasse, secche, mature, ecc.), oppure trovare il correttore perfetto che aiuta a coprire le occhiaie e a correggere qualche altro difetto. Non dimentichiamo la cipria per levigare e fissare il make-up.

Per uno sguardo affascinante

Tra i prodotti che non possono proprio mancare nel beauty c’è anche il mascara.

Un cosmetico che permette di rendere le tue ciglia davvero sensazionali senza ricorrere alla laminazione o alle extension.

Un prodotto che enfatizza lo sguardo e lo rende più seducente. Le microfibre presenti, si legano alle ciglia e le rendono otticamente più lunghe e folte. Ci sono diverse formulazioni e differenti colori, anche se la tonalità nera è quella più utilizzata. Per un effetto a lunga durata c’è anche la versione waterproof.

Sguardo magnetico e ciglia extra lunghe con questi 3 mascara super apprezzati

Non è necessario spendere tanti soldi per portare a casa un prodotto di buona qualità e soprattutto che rispetti la sensibilità degli occhi. Ci sono dei mascara a basso prezzo che hanno un’ottima formulazione e una perfetta resa. Vediamone qualcuno.

Iniziamo a parlare di un prodotto best seller del marchio Sephora: il Size Up, Mascara Volume Extra Large Immediato. Un mascara che promette delle ciglia XXL, aumentandone il volume in pochissime passate.

Un prodotto a lunga tenuta, che allunga e separa perfettamente le ciglia. Il prezzo nel formato standard è di 14,99 euro. Il costo del formato da viaggio è di 6,99 euro.

Viralissimo è il mascara Lash Princess di Essence. Un prodotto volumizzante che promette un effetto ciglia finte immediato. Ottimo il rapporto qualità-prezzo. Infatti, costa solo 4,19 euro ma è uno dei mascara low cost più amati. Inoltre, il Lash Princess è privo di parabeni, di profumo, alcol e olio.

Il Kind & Free di Rimmel London è un prodotto vegano e certificato. Un mascara che garantisce volume e lunghezza. Un prodotto waterproof, dalla consistenza cremosa, senza profumo, con burro di karitè e biotina. Il Kind & Free di Rimmel London ha un costo di circa 8 euro.

Quindi, sguardo magnetico e ciglia extra lunghe con questi 3 mascara super low cost.