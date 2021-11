Passiamo sempre più tempo davanti a schermi del computer, TV e smartphone. Che si tratti di lavoro o semplicemente per piacere non possiamo fare a meno dei dispositivi tecnologici. Ma questi dispositivi possono essere nemici della pelle, non solo di occhi e postura.

Il fenomeno del digital aging, come viene definito dagli esperti, porterebbe ad un invecchiamento precoce della pelle. Più rughe marcate, pelle ingrigita e sguardo spento. Come correggere queste manifestazioni utilizzando solo il make up e senza l’aiuto della chirurgia?

Sguardo giovane e fresco, occhi magnetici e labbra rimpolpate con questi 3 trucchi semplicissimi da provare

Prima di passare ai consigli per migliorare l’aspetto del viso, ricordiamoci sempre una cosa fondamentale. Una pelle pulita è sempre un buon punto di partenza a tutte le età. In questo modo avremo sempre una “tela bianca” su cui dipingere e su cui il trucco aderirà alla perfezione. Per non parlare del fatto che così la pelle sarà più setosa, sana e luminosa.

Partiamo dalle labbra e come creare volume anche se le abbiamo sottili. Una bella bocca con labbra carnose migliora completamente il viso. In genere siamo abituate ad usare la matita per creare volume allargando il perimetro delle labbra. Un metodo furbo, ma attenzione a non esagerare per evitare l’effetto mascherone.

Creiamo una linea e poi sfumiamola con un pennellino, i limiti sfumati andranno a camuffare il trucco. Mettiamo il rossetto con un po’ di gloss al centro delle labbra per un effetto volume massimo. Ma attenzione, se abbiamo qualche rughetta intorno alle labbra meglio optare solo per un rossetto cremoso.

Ora gli occhi

Un punto sempre complicato da truccare con il passare del tempo. Infatti come notiamo le prime rughette non sappiamo come nasconderle. In genere basta solo scegliere il correttore giusto che non vada ad infilarsi tra le pieghette. Optiamo per un colore più chiaro che illumini la zona delle occhiaie e pescato per contrastare il nero.

Per quanto riguarda l’ombretto, meglio toni neutri e un primer per evitare che si sciolga con il passare delle ore. Possiamo anche usare il correttore come base, ma scegliamone uno opaco non luminoso. Abbiamo già parlato di alcuni consigli per ombretto ed eyeliner in un precedente articolo. “3 suggerimenti utilissimi per un trucco che ci farà sembrare subito più giovani e radiose anche a 50 anni”. Finiamo con un mascara marrone meno intenso del nero ma altrettanto efficace.

Quindi sguardo giovane e fresco, occhi magnetici e labbra rimpolpate con questi 3 trucchi semplicissimi da provare. Seguendo questi facili consigli correggeremo le piccole imperfezioni e saremo sempre stupende. Non serve per forza ricorrere alla chirurgia quando conosciamo questi stratagemmi del make up.

