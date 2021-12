Domani sarà il giorno di Natale e non c’è miglior modo per trascorrerlo se non in compagnia della famiglia. Molti di noi saranno impegnati ai fornelli durante le feste e qualcuno si starà chiedendo in che modo stupire gli ospiti.

Come sappiamo, a Natale il pesce è molto apprezzato. Pesce spatola, spigola, sgombro, tonno e salmone sono quelli più consumati. Ed ecco quindi che non orata o spigola ma i calamari cucinati così sono il piatto che spopolerà sulle tavole a Natale.

Tuttavia, se c’è un pesce che davvero è tipico delle feste natalizie è il baccalà. Il baccalà è un pesce che si presta a moltissime preparazioni gustose. Questo è molto apprezzato anche perché più economico rispetto a molti altri. Tendenzialmente, un chilo di baccalà si acquista tra i 12 e i 14 euro al kg.

Ecco perché sveleremo che sgombro e spatola sono deliziosi, ma il baccalà cucinato così è il piatto golosissimo ed economico che trionferà sulle tavole natalizie.

È molto importante riconoscere il pesce, perché soprattutto in questo periodo potremmo correre il rischio di spendere molto acquistando prodotti di scarsa qualità. Pertanto, abbiamo spiegato come riconoscere il baccalà vero e distinguerlo dalle imitazioni in commercio specie tra Natale e Capodanno.

A questo punto, possiamo procedere svelando gli ingredienti che ci serviranno e i passaggi per cucinare questa ricetta davvero irresistibile.

Ingredienti

10 cannelloni;

300 g di baccalà;

300 g di ricotta;

150 g di mozzarella;

300 g di pomodorini;

500 ml di besciamella;

1 uovo;

1 spicchio d’aglio;

30 g di formaggio grattugiato;

4 foglie di basilico;

20 ml di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Sgombro e spatola sono deliziosi, ma il baccalà cucinato così è il piatto golosissimo ed economico che trionferà sulle tavole natalizie

Sbucciamo uno spicchio d’aglio e mettiamolo in un tegame capiente insieme ad un filo d’olio extravergine d’oliva. Nel frattempo, laviamo e tagliamo a metà i pomodorini. A questo punto, rimuoviamo l’aglio ed aggiungiamo i pomodorini. Uniamo un mestolo d’acqua, il basilico, il sale e lasciamoli cuocere.

Se il baccalà è già privo di spine, tagliamolo a pezzetti piccoli e facciamolo lessare in abbondante acqua per 5 minuti. Intanto, in una ciotola mettiamo la ricotta privata del suo siero, il formaggio grattugiato e la mozzarella a tocchetti.

Scoliamo il baccalà ed aggiungiamolo ai formaggi. Uniamo anche l’uovo, il sale e il pepe ed amalgamiamo il tutto. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Intanto, riempiamo i cannelloni con il ripieno usando un cucchiaino oppure aiutandoci con una sac à poche.

Prendiamo una pirofila oppure una teglia e stendiamo uno strato di besciamella alla base. Adagiamo i cannelloni precedentemente riempiti e ricopriamo il tutto con un ultimo strato di besciamella. Distribuiamo sopra anche i pomodorini fatti cuocere all’inizio ed aggiungiamo una spolverata di pepe.

Inforniamo i nostri cannelloni e lasciamoli cuocere per circa 25 minuti. A questo punto, in superficie i pomodori si saranno ben colorati e potremo vedere una deliziosa crosticina. Spegniamo il forno e serviamo i nostri cannelloni ripieni di baccalà ancora caldi per godere di tutta la loro infinita golosità.

Consigli

Questo primo piatto è decisamente strutturato e ricco. Per questo motivo, consigliamo di servirlo accompagnato da un Petite Arvine. Questo bianco armonico e sapido si legherà alla perfezione ai sapori decisi di questo piatto.