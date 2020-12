Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le verdure, se non consumate in certe tempistiche, tendono a rovinarsi in aspetto e sapore.

Prima di disfarsene, tuttavia, si può pensare a un modo alternativo d’impiegarle tutte insieme. Per farlo, servirà della pasta sfoglia e, ovviamente, le verdure. Ecco come sfruttare anche le verdure molto mature grazie a questa ricetta con pasta sfoglia: un’ottima soluzione contro gli sprechi.

Ingredienti per la quiche alle verdure svuota frigo

pasta sfoglia (preferibilmente rotonda);

2 zucchine;

1 melanzana;

cipolla;

2 peperoni;

circa 4 uova medie;

formaggio grattugiato;

latte;

pepe nero q.b.

Preparazione della ricetta

È semplice sfruttare anche le verdure molto mature grazie a questa ricetta con pasta sfoglia della quiche svuota frigo. Fra gli ingredienti si menzionano zucchine, melanzane e peperoni, ma la ricetta si può fare con qualsiasi tipo di verdura da consumare.

Iniziare facendo soffriggere la cipolla nell’olio d’oliva e un cucchiaino di zucchero per caramellare il tutto. Versare i peperoni tagliati a piccolissimi cubetti, poi le zucchine e le melanzane. Salare e cuocere le verdure, ma non del tutto, perché termineranno la loro cottura in forno.

Lasciare raffreddare le verdure quasi cotte. Foderare una teglia con carta da forno e adagiare la sfoglia della stessa forma (quadrata o rettangolare). La sfoglia circolare renderà solo più facile creare un piccolo bordo, che si dorerà durante la cottura in forno.

Bucare con una forchetta la sfoglia, per non farla alzare durante la cottura. Cospargerla con le verdure cotte, avendo cura di distribuirle uniformemente e far sì che ogni pezzo abbia lo stesso condimento.

In una ciotola sbattere le uova con formaggio e pepe nero e aggiungere circa un bicchiere scarso di latte e del sale. Distribuire il tutto sulle verdure e la sfoglia e spennellare il bordo con un tuorlo d’uovo e pochissimo latte. Infornare a 180 gradi per circa 15 o 20 minuti al massimo.

Con questa ricetta si riescono a sfruttare perfettamente anche le verdure molto mature. La quiche svuota frigo è il rimedio per non abbandonarsi a sprechi in cucina.