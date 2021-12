Tante opportunità di lavoro ora disponibili per gli appassionati della casa automobilistica Maserati. Gli annunci sono rivolti a candidati a vari livelli di carriera, anche a giovani senza esperienza su contratto di stage. Vediamo di seguito tutte le posizioni aperte, qualche esempio sui dettagli degli annunci e come candidarsi.

Maserati SpA è la nota casa italiana di auto sportive di lusso, ora facente parte del Gruppo Stellantis. Dal 1914, anno della fondazione, fa innamorare gli appassionati automobilistici, con la commercializzazione attuale dei suoi prodotti in più di 60 Paesi del Mondo. Il quartier generale è a Modena ed è da lì che partono gli esclusivi annunci di lavoro.

Le posizioni aperte

Sfrecciamo in Maserati con queste offerte di lavoro da sogno per il marchio di Stellantis. Le ricerche in corso riguardano le aree Marketing, Sales, Information Technology, Manufacturing, R&D Vehicle, Finance e Supply Chain. Consultiamo, ad esempio, l’annuncio per Tirocinante appartenente a Categorie Protette. Requisiti necessari sono la laurea in ambito ingegneristico, economico finanziario o marketing, la conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese a livello B2. Seguono la passione per il settore, l’attitudine a lavorare in team e una propensione al problem solving.

Maserati è, inoltre, alla ricerca di Professionisti appartenenti alle Categorie Protette da inserire in aree aziendali quali Sales e Engineering, ad esempio. Necessari sono tutti i requisiti già elencati per i tirocinanti, cui si aggiunge l’esperienza di lavoro in contesti multinazionali.

Proponiamo, poi, il profilo Pricing Analyst che si occuperà della gestione dei prezzi dei prodotti in corrispondenza alle esigenze del mercato e al rapporto di competitività. Requisiti essenziali sono la laurea in materie quali Economia, Matematica e Ingegneria, 2 o 3 anni di esperienza nel settore e per lo stesso ruolo. E ancora, conoscenza dell’inglese a livello C1, della piattaforma Office e Google e ottime doti comunicative.

Per visualizzare tutte le offerte di lavoro in Maserati visitiamo la pagina dedicata. Qui troveremo una lista di tutti gli annunci disponibili raggruppati in schede, con le info riguardanti data di pubblicazione e area di inserimento. Cliccando sul profilo di nostro interesse ne potremo osservare tutti i dettagli, dalle mansioni previste ai requisiti necessari.

