Il riso e le patate sono uno dei cibi più consumati in tutto il mondo. La loro versatilità è innegabile e moltissime sono le preparazioni che prevedono questi due ingredienti. Ma come possiamocucinare un perfetto sformato di patate e riso? La preparazione dello sformato è semplicissima e ci vuole davvero poco per fare un piatto che andrà a sostituire la cena o un pranzo importante.

Vediamo come realizzare assieme uno sformato di patate e riso, ideale piatto unico per una cena con amici o per una coccola culinaria.

Ingredienti

600 gr di patate;

300 gr di riso carnaroli;

180 gr di parmigiano grattugiato;

2 uova;

1 pizzico di noce moscata;

4 rametti di timo;

4 gr di sale fino;

Sformato patate e riso, ideale piatto unico

Sbucciare le patate e lessarle in abbondante acqua salata. Una volta lessate, tagliarle a rondelle.

In una pentola d’acqua bollente, mettervi il riso e regolare di sale per condirlo.

Schiacciare le patate con lo schiacciapatate e aggiungervi il riso, mescolando il tutto.

A questo punto aggiungere anche le uova, il parmigiano, la noce moscata e tutte le erbe aromatiche.

Mescolare bene il tutto con l’aiuto di un mestolo di legno o con una spatola.

Prendere una pirofila, ungerla e infarinarla per bene.

Prendere il riso e livellarlo sulla pirofila stessa, stando bene attenti a spandere il riso per tutta la superficie.

Accendere il forno a 180° in modalità statica e farlo riscaldare.

Una volta caldo, infornare la pirofila col riso e le patate per circa 15 minuti, dovrà formare la crosticina grazie al parmigiano contenuto nella ricetta.

Si può servire sia caldo, direttamente dal forno o più tiepido. Lo si accompagna bene a un’insalatina semplice condita con del semplice olio d’oliva e un po’ d’aceto.

Il piatto va consumato entro due giorni dalla sua preparazione e può essere conservato sia nel forno spento sia nel frigo, stando bene attenti che non prenda umidità e che non si formi la condensa.