Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il sedano è uno degli odori più utilizzati nella cucina italiana. Ricco di fibre, è spesso abbinato a zuppe, sughi e contorni non troppo elaborati. Lo sformato di sedano, ideale secondo piatto, è una di quelle preparazioni che stupiranno i nostri ospiti e faranno venire voglia di fare un bel bis.

Più facile prepararlo che descriverlo, lo sformato di sedano sarà sicuramente uno dei must della stagione invernale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Lasciamoci conquistare dal suo gusto deciso e dalla bontà della besciamella che lo accompagna.

Vediamo come realizzare assieme un ottimo sformato di sedano.

Ingredienti

800 gr di sedano;

1 cipolla;

200 ml di brodo vegetale;

3 uova;

2 cucchiai di concentrato di pomodoro;

50 gr di formaggio grattugiato;

noce moscata;

olio d’oliva;

sale e pepe;

20 gr di burro;

20 gr di farina;

200 ml di latte.

Sformato di sedano, ideale secondo piatto

Tagliare il sedano a fettine e soffriggerlo con una cipolla e due cucchiai di olio in una padella. Unire quindi il brodo vegetale e far sobbollire finché il sedano non sarà cotto.

Preparare ora la besciamella. Mettere il latte a scaldare in un pentolino finché non raggiunge il punto di ebollizione. Far sciogliere il burro a fuoco basso in un altro pentolino e poi aggiungervi la farina a pioggia. Mescolare bene con una frusta per evitare la formazione di eventuali grumi. Mescolare bene finché non si ottiene un composto compatto. A questo punto, versare il latte a filo e continuare a mescolare bene. Cuocere la besciamella finché non si sarà bene addensata.

Prendere la besciamella e metterla in un frullatore col sedano stufato, i tuorli d’uovo, il concentrato di pomodoro, il formaggio e un pizzico di noce moscata grattugiata.

A questo punto montare gli albumi a neve e unirli alla preparazione.

Versare il composto ottenuto in uno stampo da plum-cake imburrato e cuocere in forno a 180° a bagnomaria per circa un’ora.

Servire tiepido o bello freddo.