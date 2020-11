I cardi sono una verdura diffusa in tutta Italia ma che non trova il giusto spazio nella cucina italiana.

Più legati a una cucina regionale, i cardi sono protagonisti principalmente delle ricette del sud Italia e vengono proposti anche nelle feste, tipo Natale.

Una variante gustosa dei cardi è lo sformato di cardi e carote dell’orto, perfetto per una cena in compagnia.

La sua preparazione è facile e non troppo complicata.

Vediamo come preparare lo sformato di cardi e carote dell’orto.

Ingredienti

400 gr di cardi;

200 gr di carote;

250 gr di zucca;

1 spicchio di limone;

200 gr di ricotta;

2 uova;

50 ml di panna liquida;

50 gr di parmigiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

pangrattato;

olio, sale e pepe.

Pulire bene i cardi dalle foglie dure e dai filamenti. Tagliarli a pezzettini grandi circa 6 cm e lessarli in acqua resa acidula con uno spicchio di limone. Scolarli e farli asciugare.

Lessare quindi anche le carote e la zucca. Scolare le verdure e ridurle a purè col mixer.

Scaldare l’olio d’oliva con l’aglio sbucciato e fare un bel soffritto. Saltare i cardi nel soffritto.

Mescolare le uova con la ricotta e la panna quindi aggiungere due cucchiai di parmigiano grattugiato e la purea di zucca e carota. Mettere i cardi in una pirofila unta di olio e cosparsa di pan grattato. Fare strati con i cardi e con la purea di zucca e carote. A ingredienti finiti, guarnire con altro pan grattato unito al parmigiano avanzato.

Cuocere in forno ventilato a 180° per circa una mezz’ora.

Quando si sarà formata la crosticina sulla superficie, il nostro sformato è dunque pronto per essere servito.

Pronto da portare in tavola, lo sformato di cardi e carote dell’orto, perfetto per una cena in compagnia di amici o in famiglia.