Per rendere meno noioso lo smart working, regaliamoci uno sfondo Google di tendenza e un cursore diverso ogni giorno. Oppure uno sfondo speciale per le nostre conference su Meet. Per chi lavora al computer, Google Chrome, il browser più usato al mondo, rappresenta una delle pietre miliari dei sistemi di ricerca. È anche uno dei più innovativi e dei più personalizzabili.

Grazie all’aiuto agli Esperti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa è ora di scoprire come rendere unica nel suo genere la nostra navigazione. Ecco una mini guida per non sbagliare.

A caccia di estensioni utili o divertenti

Quando parliamo di personalizzazioni dobbiamo valutare secondo tre criteri: aspetto, funzionalità e impostazioni del programma.

Come utilizzare le estensioni: sono dei componenti aggiuntivi che ampliano le funzioni del browser. Per attivarle bisogna andare su Chrome Web Store e sfogliare le pagine. Poi cercare quello che si adatta di più alle proprie esigenze.

Possiamo cambiare il cursore: invece della solita freccina nera anonima, possiamo muoverci sullo schermo utilizzando la faccia di Ed Sheraan o di Bill Gates, il guanto di ferro di Wonder Woman, il profilo del Taj Mahal, il nostro personaggio cartoon preferito, la bandiera di una Nazione, il sorriso di Lady Gaga. Oppure possiamo dotarci una freccia coloratissima rossa e verde firmata Gucci.

Anche per scaricare Google Traduttore ci basterà cliccare su “Aggiungi Estensione”. Ce ne sono migliaia: alcune sono gratis, altre funzionano anche offline.

Mai più cursore senza la storica griffe

Sfondi fashion e cursori firmati Gucci gratis su Chrome Web Store. Se vogliamo rendere più bella e colorata la schermata di Google ci basterà cambiare i temi. Ci sono sfondi di foreste, oppure di animali sorpresi in liberà, foto di città, di paesaggi, di situazioni suggestive, fino al noir. Anche questi sono disponibili immediatamente.

Con questi però dobbiamo essere abbastanza cauti. Alcuni, infatti, sono stati creati esclusivamente per essere scaricati da computer con hardware potenti. Su quelli poco potenti il download non funziona o può anche portare al blocco totale del programma, obbligandoci a disinstallare l’applicazione.

Sfondi fashion e cursori firmati Gucci, gratis su Chrome Web Store

Se quello che stiamo cercando è personalizzare le impostazioni generali di Google Chrome, i passaggi che dovremo compiere sono di meno. Ci basta cliccare con il mouse sui tre pallini in alto a destra e poi su “Impostazioni”.

A questo punto si potranno personalizzare diversi caratteri come l’aspetto, il motore di ricerca, il browser predefinito e l’apertura di una pagina all’avvio del nostro computer. Per finire, una raccomandazione: meglio non cambiare troppo perché si rischia di rendere il browser lento e poco funzionale.