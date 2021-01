Gli gnocchi sono un tipo di pasta fresca amata da molti italiani. La loro consistenza morbida, che quasi si scioglie in bocca, li rendono i preferiti di tutti i bambini del mondo. Questo sfizioso timballo di gnocchi al forno è un’idea gustosa per un primo alternativo e particolare.

La presenza del sugo, unito al formaggio a pasta filante, lo rendono l’ideale per un pranzo in famiglia e la preparazione può essere svolta anche dai bambini, se supervisionati con cura.

Ingredienti

400 gr di gnocchi di patate;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

2 cucchiai di pangrattato;

60 gr di provola affumicata;

10 pomodori ciliegini maturi;

1 noce di burro;

2 spicchi d’aglio;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

basilico qb;

sale;

pepe.

Sfizioso timballo di gnocchi al forno

Laviamo bene i pomodori e tagliamoli a metà. Tagliamo la provola a dadini e sciacquiamo sotto l’acqua corrente il basilico. Sbucciamo anche gli spicchi d’aglio e dividiamoli in due, eliminando l’eventuale anima nel mezzo.

Facciamo quindi soffriggere l’aglio in una padella con un cucchiaio d’olio d’oliva. Aggiungiamo poi al soffritto i pomodorini e facciamoli saltare con l’aglio per circa 2 minuti, salando e pepando.

Cuociamo gli gnocchi in abbondante acqua salata. Quando verranno a galla, scoliamoli con una schiumarola e mettiamoli nella padella con i pomodorini, per condirli. Tagliamo il basilico e uniamolo, insieme alla provola, alla padella con gli gnocchi e il sughetto. Facciamo andare avanti la cottura per altri due minuti.

Prepariamo degli stampini per soufflé imburrandoli e ricoprendoli di un misto di parmigiano e pangrattato in parti uguali. Accendiamo quindi il forno e settiamolo a 200°. Quando il forno avrà raggiunto la temperatura adatta, inforniamo le cocotte e facciamo andare la cottura per circa 10 minuti, giusto il tempo di far sciogliere la provola e formare la crosticina sulla superficie degli gnocchi.

Serviamoli ben caldi.