Negli anni ’80 i vol-au-vent erano un must della cucina e degli antipasti. Venivano preparati in mille modi diversi ed erano ripieni con mille varianti diverse. La facilità della ricetta ha permesso che spopolassero per un’intera decade.

Anche se la loro popolarità è venuta meno, sono sempre un’ottima idea per un antipasto rapido ma di facile effetto, come questi sfiziosi vol-au-vent di emmenthal e carote.

Il sapore deciso della carota si fonde benissimo con quello cremoso dell’emmenthal e dona al piatto un gusto davvero indimenticabile.

Ingredienti

8 vol-au-vent pronti;

100 gr di emmenthal;

1 uovo intero;

200 gr di carote;

1 dl di panna;

1 ciuffo di prezzemolo;

8 foglie di basilico;

burro;

sale;

pepe.

Sfiziosi vol-au-vent di emmenthal e carote

Puliamo bene le carote, togliamo le estremità e la buccia. A parte, prepariamo la pentola per la vaporiera e facciamo in modo che raggiunga la temperatura necessaria. Cuociamo le carote al vapore per circa cinque minuti, dovranno rimanere molto croccanti e al dente. Mettiamole da parte in una ciotola e lasciamole raffreddare. Una volta raffreddate, tagliamole a rondelle, stando attenti a conservare 12 rondelle che andranno sagomate a forma di stella.

Prendiamo una padella e mettiamoci una noce di burro. Facciamo saltare le carote col burro e aggiustiamo di sale e pepe. A parte, tagliamo l’emmenthal a dadini e aggiungiamoci l’uovo sbattuto e la panna. Mescoliamo bene e aggiustiamo di sale e pepe.

Prendiamo quindi i vol-au-vent e riempiamoli del composto formaggioso e con le carote cotte.

Accendiamo il forno a 180° in modalità statica e inforniamo i nostri vol-au-vent.

Cuociamo i vol-au-vent per circa 10 minuti, dovrà formarsi la crosticina sulla superficie.

Quando saranno pronti, mettiamoli su di un piatto da portata e decoriamoli con i pezzetti di carota tagliata a forma di stella che abbiamo preparato in precedenza. Aggiungiamo anche una fogliolina di basilico intera sopra la superficie del vol-au-vent.