Piccoli, soffici e delicati, i panini alla zucca che vi proponiamo questa sera sono veramente una delizia per il palato. Potete servirli a tavola all’interno del cesto del pane, creando un gioco di colori tra le diverse tipologie di pane. Realizzare queste sfiziose bontà d’autunno è davvero semplice. Scopriamo insieme l’occorrente.

Ingredienti

500 g di farina tipo 00;

400 g di zucca;

200 ml di acqua;

2 cucchiai di olio extra vertigine;

8 g di lievito di birra fresco;

5 cucchiai di latte;

Sale e olio di girasoli q.b.

Sfiziosi panini morbidi alla zucca facili da fare e buoni da mangiare. Preparazione

Per prima cosa prendete la zucca, lavatela, tagliatela a pezzetti e fate cuocere in forno per circa un quarto d’ora alla temperatura di 170°. Una volta cotta, in una ciotola e con l’ausilio di un cucchiaio rendete la vostra zucca come una purea e lasciatela da parte. In un’altra ciotola fate sciogliere il lievito di birra con l’acqua calda. Mescolate con cura ed aggiungete pian piano alla miscela anche la zucca. Incorporate la farina all’impasto. Successivamente, aggiungete l’olio e salate quanto basta. Ora, mescolate e se vi accorgete che la consistenza risulta leggermente troppo liquida, stabilizzate con un mezzo cucchiaio di farina. Lasciate lievitare in un luogo asciutto per circa 3 ore.

Una volta lievitato, dividete l’impasto in tanti piccoli panini. Con le mani formate circa 12 pezzi più o meno circolari. Spennellate i vostri panini con il latte e decorateli con dei semi di girasole. Lasciateli lievitare ancora per circa 40 minuti e poi cuocete in forno già riscaldato a 200° per circa 14-15 minuti. Ed ecco che il gioco è fatto. I panini morbidi alla zucca faranno impazzire grandi e piccini.

