Una grigliata di carne o pesce in giardino è l’occasione per vivere un po’ di relax e serenità, lontani dagli impegni di tutti i giorni. Ingredienti principi a parte, serve un contorno che esalti il gusto della grigliata. Ma non possiamo pensare sempre alle patate fritte o alla triste insalata. Ecco, dunque, che arrivano in soccorso i peperoni, un ortaggio preziosissimo del momento.

Sono tanti i modi di preparazione che li rendono digeribili e, molti di essi, sono pure velocissimi da preparare. E si preparano anche in un battibaleno questi peperoni in padella che rappresentano un contorno pugliese famosissimo. Non bisognerà farcirli, ma solo aggiungere pochi ingredienti direttamente in cottura.

Gli ingredienti che bisogna avere per preparare questa ricetta

un peperone giallo e uno rosso;

2 cucchiai di capperi sottaceto;

300 grammi di pomodori medi;

una cipolla rossa;

una costa di sedano;

uno spicchio d’aglio;

olio d’oliva q.b.;

sale a piacere.

Un classico della cucina pugliese per contornare le grigliate d’estate

Il loro nome è peperoni alla scacchiata, un contorno fresco e originale, ottimo anche come antipasto. C’è anche la possibilità di servirli sul pane fresco o bruschettato, a mo’ di crostino. Sono gli sfiziosi e veloci peperoni in padella anziché ripieni con tonno o riso, perché si preparano con capperi e pochi altri ingredienti. Sono ottimi da mangiare ancora caldi ma, per gustarli al meglio, il consiglio è di servirli freddi.

Il primo passaggio consiste nel lavare accuratamente i peperoni e nell’eliminare semi e filamenti interni. Bisognerà, poi, tagliarli a listarelle, lavarli e asciugarli, per poi metterli da parte. Una volta lavati anche i pomodori, tagliarli in spicchi ed eliminare i fastidiosi semini. Poi, tagliare anche il sedano a pezzi. Questa è la fase di preparazione delle verdure.

Sfiziosi e veloci peperoni in padella anziché ripieni al forno, il contorno irresistibilmente gustoso per piatti estivi di ogni tipo

Scaldare olio e aglio in padella e aggiungere anche la cipolla tagliata sottile. Fare dorare tutti gli ingredienti. Quindi, mettere via l’aglio e aggiungere la verdura prima preparata, ovvero peperoni, sedano e pomodoro. Aggiungere anche i capperi e aggiustare di sale. Bisognerà cuocere gli ingredienti fino a che non saranno diventati teneri. Un piccolo trucco per accorciare di molto i tempi di cottura è di tagliare i peperoni in fette corte e molto sottili. Un piccolo trucco? Al posto dei capperi possiamo usare paprica e aceto di vincotto. E un po’ di zucchero e pangrattato li renderanno sfiziosissimi.

