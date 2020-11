Per gli amanti della pizza, il Team di ProiezionidiBorsa suggerisce una ricetta a dir poco golosa e gustosa. Una versione della ricetta classica che non farà rimpiangere la pizza tradizionale. La preparazione è divisa in due parti, la creazione dell’impasto e la formazione delle piccole prelibatezze. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

160 g di acqua;

300 g di farina;

15 g lievito di birra;

1 cucchiaino di zucchero;

2 cucchiai di olio di semi;

Salsa di pomodoro, mozzarella e origano.

Sfiziose pizze fritte per far impazzire grandi e piccini in un sol boccone. Preparazione

Le pizze fritte, oltre ad essere una vera goduria per il palato, sono anche di facile preparazione. Innanzitutto, è necessario prendere una ciotola ed inserire l’acqua, il lievito, lo zucchero e a filo anche l’olio. Mescolare bene ed incorporare con la farina. Quando l’impasto sarà omogeneo, bisogna trasferirlo sul piano del tavolo, precedentemente infarinato, per poter impastare a mano qualche minuto. Infine, inserire la pasta di pizza in una ciotola, coprirla con la pellicola alimentare trasparente e lasciarla lievitare per circa 2 ore. Ecco terminata la prima fase. Successivamente, tagliare il panetto in 10, massimo 12 parti, con le mani modellare a forma di pallina i pezzi e riporli su una teglia ricoperta da carta da forno.

Lasciare lievitare i panetti per altri 30 minuti in un luogo asciutto e coperti da uno strofinaccio pulito.

Trascorso il tempo d’attesa è giunta l’ora di friggere le pizzette. Ad una ad una, modellare le palline di impasto creando una forma di piccola pizzetta e friggere in una padella con olio bollente. Dopo aver fatto cuocere la pizzetta su ambo i lati, riporre su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Infine, prima di servire, impreziosire con la salsa di pomodoro, la mozzarella e un pizzico di origano. Ed il gioco è fatto.

