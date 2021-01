Far mangiare le verdure ai bambini è sempre un’impresa. I bambini hanno gusti ben precisi e molto spesso non vogliono proprio saperne di mangiare le verdure.

Eppure, ci sono delle ricette che possono essere utilizzate per vincere la loro resistenza, tipo queste sfiziose crocchette di verdure al forno.

La ricetta è a prova di bomba ed è pure vegana, nel caso ai bambini non piaccia neanche la carne.

La cottura al forno rende le crocchette leggere e appetitose, poco unte e saporitissime.

Ingredienti

1 litro di latte di soia non zuccherato;

40 gr di farina;

40 ml di olio d’oliva;

noce moscata;

800 gr di verdure tra melanzane, zucchine, patate e carote;

100 gr di pangrattato;

50 gr di parmigiano vegetale;

150 gr di mozzarella di riso;

300 gr di yogurt di soia non aromatizzato;

1 spicchio d’aglio;

100 gr di menta fresca;

olio qb;

sale.

Sfiziose crocchette di verdure al forno

Prepariamo per prima cosa la besciamella. Portiamo a bollore 2\3 del latte di soia. Mescoliamo la farina col latte rimasto, l’olio e il pizzico di noce moscata. Quando la pastella sarà pronta, aggiungiamola al latte nella padella e mescoliamo bene finché non si addensa il tutto. Facciamola raffreddare.

Per la salsa d’accompagnamento, tritiamo la menta e l’aglio. Mescoliamo quindi lo yogurt di soia, il sale e l’olio, facendo riposare in frigo per 30 minuti.

Prendiamo tutte le verdure, laviamole e puliamole per bene; tagliamole a tocchetti, cospargiamole di sale e inforniamole a 190° in modalità statica per 25 minuti, le verdure dovranno diventare molto morbide.

Ritiriamo le verdure dal forno, mettiamole in una terrina e aggiungiamo la besciamella di soia, la mozzarella di riso, il parmigiano vegetale e il pangrattato.

Formiamo con le mani delle crocchette e mettiamole su una leccarda da forno ricoperta di carta. Inforniamo le crocchette per 20 minuti a 180°.

Le crocchette vanno servite calde con la salsa allo yogurt molto fredda.