La cucina spagnola è molto simile a quella italiana per le sue preparazioni semplici. I sapori sono decisi e molto spesso speziati. La cucina spagnola però non è solo paella di mare o di terra. Molte sue preparazioni sono di facile realizzazione, come per esempio la tortilla de patatas.

Una sfiziosa frittata di patate, facile da fare e che stupirà gli ospiti, anche quelli più esigenti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Vediamo come realizzare una sfiziosa frittata di patate, facile da fare.

Ingredienti

500 gr patate gialle;

7 uova medie;

150 gr di olio extravergine d’oliva;

200 gr di cipolle bianche;

sale fino qb;

pepe nero qb;

Sfiziosa frittata di patate, facile da fare

Sbucciare le patate e tagliarle bene a cubetti. A parte, pulire la cipolla e farla a fettine sottilissime.

Versare tutto l’olio in una pentola col fondo spesso, accendere il fuoco in modalità media e mettervi le patate sbucciate. Far cuocere bene 2-3 minuti e poi aggiungere la cipolla. Attenzione a non friggere le patate e le cipolle; dovranno stufare e non friggere, quindi si consiglia di tenere d’occhio il fuoco. Coprire col coperchio e cuocere per circa una ventina di minuti, mescolando ogni tanto per controllare la morbidezza delle patate.

Quando saranno cotte, scolarle dall’olio e metterle da parte per farle intiepidire.

Sbattere le uova con una frusta, il sale e il pepe. Unire le uova alle patate che saranno ormai tiepide e mescolare bene il tutto. In una padella grande, versare un filo d’olio e poi aggiungere il composto di patate, uova e cipolle.

Definire bene i bordi della frittata poi, con l’aiuto di un piatto grande quando la padella, girare la frittata per cuocere anche l’altro lato. Fare attenzione a non rompere la frittata in questo punto cruciale.

Far dorare anche l’altro lato della frittata per dieci minuti. A questo punto la nostra frittata di patate sarà pronta. Si conserva per massimo due giorni in frigo ma consigliamo il consumo da calda.