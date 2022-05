Quando ci mettiamo ai fornelli capita di esagerare con le preparazioni. A chi non è mai successo di avere degli ospiti e di preparare pietanze in più acquistando quantità eccessive di prodotti? Gli errori di valutazione in cucina sono molto comuni, ma ogni giorno di più impariamo che sprecare è sbagliato. Per evitare inutili sprechi, dobbiamo sapere come comportarci con gli ingredienti che abbiamo e trovare buone idee per riutilizzarli. Gli italiani amano la pasta e, se c’è un piatto che più di tutti rappresenta i pranzi in famiglia, è la pasta al forno.

Le ricette più tradizionali prevedono come condimento il ragù di carne e la besciamella, sebbene siano moltissime e straordinariamente deliziose le varianti a disposizione. Con la besciamella possiamo realizzare antipasti appetitosi come le crespelle, primi ma anche ricchi secondi piatti. Oggi spiegheremo come conservare questo prodotto e un’idea deliziosa per riutilizzarlo.

In frigorifero e nel congelatore

Per preparare la besciamella servono soltanto latte, farina, burro, sale e noce moscata. Se la prepariamo in casa, possiamo conservarla sia nel frigorifero sia nel freezer. Una volta intiepidita, trasferiamola in un contenitore ermetico e teniamola nel frigorifero per non più di 2 o 3 giorni. Quando dovremo riutilizzarla, sarà sufficiente lavorarla con lo sbattitore elettrico per pochi secondi per riaverla liscia e cremosa. Se vogliamo congelarla, possiamo procedere allo stesso modo e tenerla nel freezer per non più di 30 giorni. Se vogliamo conservare la besciamella già pronta, consigliamo invece di non congelarla, ma di riporla in un contenitore ermetico da tenere nel frigorifero. Consumiamola entro un paio di giorni realizzando piatti semplici e gustosi.

Sfiziosa e veloce questa ricetta con la besciamella avanzata da pasta al forno e crespelle più un trucco per conservarla

Con la besciamella avanzata possiamo realizzare dei cestini ripieni di verdure e besciamella. Ci serviranno 300 g di zucchine, 150 g di funghi champignon, 100 g di besciamella e 80 g di sfoglia fresca per lasagne. Per insaporire useremo un filo d’olio extravergine d’oliva, 2 spicchi d’aglio e il sale. Preriscaldiamo il forno a 220 gradi e ricaviamo 4 quadrati di pasta della misura di circa 14 centimetri. Mettiamoli in uno stampo, in modo che assumano la forma di un cestino, e facciamoli cuocere per 5 minuti. Intanto, laviamo e tagliamo le zucchine a cubetti.

Facciamole rosolare in padella con uno spicchio d’aglio e l’olio per qualche minuto. A parte, mondiamo e rosoliamo gli champignon con l’aglio. Rimuoviamo l’aglio e frulliamo 2 o 3 delle zucchine con un cucchiaio d’acqua, in modo da ottenere una crema. Mescoliamo la crema con la besciamella e riempiamo i cestini. Terminiamo adagiando sulla crema i funghi e le zucchine rimaste.

Consigli

Sfiziosa e veloce questa ricetta con la besciamella è un’eccellente idea per un piatto semplice ma gustoso. Anche la sfoglia della lasagna avanzata è un prodotto versatile con il quale possiamo realizzare piatti salva cena. Tuttavia, se non ne abbiamo a disposizione, per questo piatto possiamo sostituirla con la pasta sfoglia. Basterà farla cuocere per una ventina di minuti dopo averla farcita. Il risultato sarà comunque ottimo, ma i cestini saranno più friabili e meno croccanti.

