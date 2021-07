Il pomodoro a tavola è il re: con i suoi mille usi e grazie alla sua versatilità, si sposa bene con davvero tanti alimenti. D’estate, poi, non c’è niente di meglio di un’insalata di pomodori, di deliziose bruschette o di una pasta fredda coi pomodorini. A proposito di bruschette, quest’oggi gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono consigliare un trucchetto per cucinare i pomodori da metterci sopra. Sfiziosa e gustosa la ricetta di questi pomodorini conquisterà il palato di tutti. Se preparata per un aperitivo fatto in casa, tutti chiederanno la ricetta per fare lo stesso piatto a casa. Se proposta ai familiari, grandi e piccini la rivorranno ai pasti successivi. Insomma, sarà un successone.

Sfiziosa e gustosa la ricetta di questi pomodorini conquisterà il palato di tutti

La ricetta in questione sono dei pomodorini saltati in padella con zucchero e con sale. Se a primo impatto può sembrare dissonante, assicuriamo che l’abbinamento è delizioso. Per preparare questa ricetta servono pochi ingredienti: olio e aglio per il soffritto, pomodorini, zucchero di canna, sale e origano.

Come preparare i pomodorini

Come prima cosa bisogna mettere a soffriggere un cucchiaio d’olio con uno spicchio d’aglio. Nel frattempo, bisogna lavare e asciugare i pomodorini, e tagliarli in 4 parti. Quando l’aglio inizia a dorare, bisogna buttare in padella i pomodorini. Dopo un paio di minuti, si aggiunge un po’ di sale e un cucchiaio di zucchero di canna ogni 300 gr di pomodorini (una vaschetta). Si mescola il tutto con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Se si preferisce creare una sorta di purea, si possono schiacciare i pomodorini con una forchetta. Si consiglia una cottura a fuoco medio. Il tempo di cottura dipende dai gusti: se qualcuno preferisce i pomodori più crudi, 5/7 minuti sono sufficienti. Se invece si preferisce che i pomodori siano ben cotti, bisognerà attendere 10/15 minuti.

Una volta cotti, si possono usare i pomodorini per condire le bruschette, mentre i più golosi possono gustarli direttamente da soli, col cucchiaio.