A qualcuno di noi sarà sicuramente capitato di comprare al supermercato o in pescheria del gustosissimo salmone intero. Per portare in tavola deliziosi piatti come il filetto al cartoccio o degli esotici nigiri. Se è così, si avrà sicuramente notato che pulirlo e prepararlo per tempo non è un’impresa facile.

Per questo abbiamo deciso di fornire qui una guida semplice ma dettagliata per pulire nel migliore dei modi il nostro pesce e stupire tutti con un piatto da favola.

Vediamo perché sfilettare questo pesce non è mai stato così semplice con questa pratica guida per principianti offerta dalla nostra Redazione. Parliamo del salmone.

La nostra unica arma è il coltello

Armandosi di pazienza e di un coltello da cucina affilato, è possibile pulire con ottimi risultati il nostro salmone. Prima di procedere prendiamo un tagliere che farà da base per la lavorazione del pesce.

A questo punto iniziamo rimuovendo le scaglie delicatamente con l’aiuto del coltello. Aiutiamoci tenendolo fermo con una mano. Una volta finito lo sciacquiamo bene sotto l’acqua.

Proseguiamo la pulizia aprendo la pancia del pesce dal fondo. Togliamo quindi scaglie e viscere e tagliamo queste ulltime.

Ci occupiamo poi della branchia. La rimuoviamo facendo leva con l’indice della mano, fino a staccarla completamente dal resto del corpo. Quindi mettiamo una seconda volta il pesce sotto l’acqua, risciacquandolo bene dentro e fuori.

Ora rimuoveremo attentamente prima la lisca e le spine dietro la testa, poi tutta la pelle dell’animale. Per quest’ultimo passaggio, consigliamo di partire prima dalla parte superiore dell’animale, poi fare lo stesso procedimento con la parte sotto. Con un po’ di pazienza incidiamo bene tutta la pelle, facendo avanti e indietro col coltello.

Quando avremo finito questo passaggio dovremmo riuscire a staccare il filetto e rimuovere completamente la lisca.

Adesso non ci rimane che togliere le membrane dai filetti e rimuovere magari con l’aiuto di una pinzetta le spine rimanenti.

Et voilà, il nostro pesce è ora pronto per essere cucinato ed impiattato. Ricordiamo che il salmone ha una carne grassa ma dai numerosi benefici per la salute. Perché ricco di vitamine, fosforo, sali minerali e omega 3 che contribuiscono alla salute di denti e ossa e a ridurre l’invecchiamento della pelle.