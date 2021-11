Molti soffrono di questo fastidioso disturbo, che spesso viene trascurato o sottovalutato. Si tratta di una sindrome comune a persone di fascia d’età compresa tra 20 e 50 anni. Maggiormente colpite risultano essere le donne. Il sintomo più diffuso è il dolore addominale spesso accompagnato da gonfiore, diarrea o stipsi. Questo fastidio può essere accentuato da periodi di forte stress o eventi psicologicamente duri da affrontare. Sfiammare l’intestino irritabile è possibile ed ecco spiegato quali sono le cause e i rimedi naturali.

Possono essere tanti i fattori che concorrono alla comparsa della sindrome da intestino irritabile. Tra le più comuni ci sono la predisposizione a disturbi dell’apparato digerente, l’alterazione della flora batterica e intestinale, ma anche infezioni, utilizzo eccessivo di antibiotici e alimentazione scorretta.

Quali sono i rimedi?

Nei casi più acuti, i dolori possono essere curati con farmaci antinfiammatori che devono essere prescritti dal medico specialista. Una visita accurata potrebbe far rilevare lo stato effettivo del disturbo e trovare, quindi, una soluzione mirata. Se invece l’irritabilità si trova ad uno stadio iniziale o di lieve entità si potrebbe agire con rimedi naturali. Con ciò s’intende soprattutto un’alimentazione corretta, leggera e sana. Questo dovrebbe comportare l’assunzione di cereali integrali, riso, verdure altamente digeribili, bevande vegetali, per esempio, a base di avena.

La natura ci offre, inoltre, degli antinfiammatori efficaci che, assunti assieme ad uno stile di vita sano, potrebbero alleviare il fastidioso stato di malessere. Uno di questi è l’Aloe Vera, facile da assumere perché si trova in gel, succhi o estratti. Ha un effetto benefico in quanto protegge la mucosa intestinale evitando che si infiammi.

Altri rimedi naturali che si possono provare sono l’olio di canapa, la malva e lo zenzero. Queste sostanze hanno principi benefici che aiutano a ristabilire l’equilibrio intestinale e a rinforzare le pareti dell’intestino. Inoltre sono degli eccezionali alleati per sfiammare il tratto del colon, per regolarizzare le funzioni intestinali e digestive. Chi soffre della sindrome dell’intestino irritabile può trovare facilmente in commercio questi naturali antinfiammatori, previo consulto con il proprio medico. Se i sintomi peggiorano o non migliorano, uno degli esami consigliati dagli esperti solitamente è la colonscopia. Anche specifici esami del sangue possono essere utili per scongiurare allergie, come la celiachia.

In ultimo, per seguire una alimentazione corretta, non sempre è bene il “fai da te”, perché anche tra verdure e frutta ci sono alimenti più o meno consigliabili per chi soffre di intestino irritabile. Per tali ragioni, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia per avere un piano alimentare personalizzato.