Nella prassi corrente sentiamo dire che chi ha un reddito inferiore a 5.000 euro non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Nulla di più sbagliato.

Se vogliamo semplificare e non affrontare tutte le complicate casistiche in effetti soltanto chi è a credito o a saldo zero non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Poiché è veramente raro avere una dichiarazione a saldo zero, credo che chiunque abbia delle diritto a delle deduzioni o detrazioni, conviene in ogni caso presentare la dichiarazione. Soprattutto oggi che vi è quella precompilata.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Sfatiamo un mito su chi non presenta la dichiarazione dei redditi.

Sfatiamo un mito su chi non presenta la dichiarazione dei redditi

Dopo l’abolizione della no tax area, fino 15.000 euro di reddito l’aliquota impositiva è del 23%. Nella maggior parte dei casi ogni reddito subisce una ritenuta d’acconto che parte dal 11,50% a salire. Una volta cumulati tutti i redditi e sottratte le deduzioni e gli oneri deducibili, otteniamo il reddito imponibile a cui applicare l’aliquota d’imposta. Che, ricordiamo, è progressiva.

Moltiplicando l’aliquota d’imposta per il reddito imponibile otteniamo l’imposta lorda.

Dall’imposta lorda sottraiamo le detrazioni d’imposta ed otteniamo l’imposta netta.

Sottraiamo dall’imposta netta le ritenute di acconto subite, che nella prassi corrente, come abbiamo visto sopra, sono inferiori all’aliquota minima.

A questo punto, sottratte le ritenute d’acconto dall’imposta netta, avremo l’effettivo importo a credito o a debito della dichiarazione dei redditi da presentare.

Detto ciò, sfatiamo un mito su chi non presenta la dichiarazione dei redditi. Perché di fatto la presentano praticamente tutti o per obbligo o per opportunità.

In qualità di esperti di Economia e Fisco del team Proiezionidiborsa vi suggeriamo di presentare in tutti i casi la dichiarazioni dei redditi. Questo perché si potrebbe essere sempre a debito oppure a credito.

Un altro motivo importante per presentare la dichiarazione dei redditi è quello di avere la possibilità di accedere ad un eventuale condono, che nella prassi è riservato solo a chi ha presentato il modello dichiarativo.

Approfondimento

Quando è possibile fare un bonifico estero senza Bic/Swift e con il solo IBAN