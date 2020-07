Sfatiamo il mito dell’efficienza olandese: le famiglie del Paese dei Tulipani sono le più indebitate d’Europa. Non l’avreste mai detto, vero? Così come non avreste mai detto che, per questo fatto, l’Olanda è stata ripresa dalla Commissione Europea. Proprio così. Perché gli olandesi presentano e vero e proprio squilibrio macroeconomico. Squilibrio evidenziato proprio dalla stessa commissione. Quindi, qual è la situazione?

La situazione è che noi siamo il Paese più virtuoso, e “risparmioso”, d’Europa. Ed uno dei più virtuosi del mondo. Famiglie e imprese italiane hanno un debito pari al 110% del PIL. Cifra che è il 150% in America e il 165% in UK. Fino all’incredibile 264% degli olandesi. Che danno a noi degli spreconi. Un tipico caso di chi guarda la pagliuzza nell’occhio altrui per non vedere la trave nel proprio. Come si origina il maxi debito olandese? Innanzitutto diciamo che sia il debito delle famiglie che quello delle imprese superano tutte le soglie. Sia quella prudenziale che quella fondamentale. Ma, per loro fortuna, il principale problema dei Paesi bassi è il debito delle multinazionali. Cioè delle grosse imprese. Società come Shell, Philips, ABN AMRO, AEGON, Heineken, Arcelor Mittal, Unilever. E, sebbene indebitate parecchio, tutte queste società godono di buona salute.

E’ infatti il debito privato delle famiglie che preoccupa Bruxelles. E dovrebbe preoccupare anche L’Aia. Ma perché? Perché, sembra incredibile, gli olandesi lavorano meno di chiunque altro, in Europa. Ed un terzo della loro forza lavoro è part time.

Il debito pubblico è spesso necessario. E lo è per per finanziare progetti collettivi, prepararsi al futuro e attenuare le crisi. Quello privato è necessario per consentire alle famiglie di finanziare i loro progetti e le loro attività di investimento. Ma essere solvibili in merito ai prestiti è essenziale. L’assunzione di rischi deve essere attentamente controllata, onde evitare il collasso. E se le famose multinazionali olandesi non sembrano presentare problemi su questo fronte, le famiglie olandesi scricchiolano molto di più. Soprattutto in questo periodo di crisi. Chi ha orecchie per intendere, intenda.