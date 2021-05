Gli italiani amano la pasta e tutte le varianti. La pasta è fantasia, originalità e creatività. Cucinata in moltissimi modi non può mancare sulla nostra tavola. Ma mangiare la pasta fa ingrassare? Ebbene, sfatiamo il mito che la pasta fa ingrassare perché con una giusta alimentazione è una dieta bilanciata aiuta a ritrovare una forma fisica invidiabile. La pasta non è da bandire dall’alimentazione ma bisogna consumarla nel modo giusto. Ecco qualche consiglio per inserire la pasta in una dieta o in uno stile alimentare sano.

La pasta con la giusta quantità può essere inserita in una dieta bilanciata, ma anche in un regime alimentare sano. Insomma, è possibile consumare la pasta senza ingrassare con alcuni accorgimenti. La prima cosa da considerare sono le dosi, una porzione di pasta deve aggirarsi intorno ai 70/100 grammi. Poi, è molto importante la cottura, infatti, è consigliato cuocerla al dente.

Il condimento è fondamentale, usare solo olio extravergine di oliva ed evitare di consumare la pasta troppo calda.

È consigliato abbinare la pasta alle verdure, che grazie al loro contenuto di fibre, riducono l’assorbimento di carboidrati. Quindi, preferire un piatto di pasta con verdure, ad esempio: zucchine, cavoli, rucola, eccetera.

Ma si può mangiare la pasta la sera?

Un aspetto da non sottovalutare è la scelta della pasta. È importante preferire una buona qualità di pasta, si consiglia la pasta con lenta essicazione. È un metodo di lavorazione utilizzato ad esempio nella pasta di Gragnano. Poi, è consigliato utilizzare la pasta integrale perché il suo apporto di fibre è superiore e migliora la funzionalità intestinale.

Ricetta pasta olio e peperoncino da 410 calorie

Ecco una ricetta veloce con un piatto di pasta molto amato, si tratta della pasta con olio e peperoncino.

La ricetta è per quattro persone, le calorie in totale sono 1640 e per persona sono 410 calorie.

Ingredienti per quattro persone: 350 gr di pasta, 4 cucchiai di olio EVO, uno spicchio di aglio, sale e peperoncino quanto basta.

La preparazione

Mettere sul fuoco una pentola con un litro di acqua, appena bolle aggiungere il sale grosso (10-15 grammi). Poi buttare la pasta e la cottura deve essere al dente. Nel frattempo, in una padella mettere l’olio e l’aglio tritato e il peperoncino, a fiamma bassa.

Scolare la pasta e buttarla nella padella, girare bene in modo che l’olio si attacchi. La pasta all’olio e peperoncino è pronta per essere consumata.