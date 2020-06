Settore moda: puntare ancora su Brunello Cucinelli?

Negli ultimi anni nel settore moda Brunello Cucinelli ha dato grandi soddisfazioni agli azionisti con performance molto superiori alla media. A tre e cinque anni, infatti, la sua performance è stata positiva, mentre quella degli altri titoli del settore moda è stata negativa.

Vista anche l’uscita di scena del fondatore dell’azienda (clicca qui per leggere), è il caso di capire quali siano i punti di forza e di debolezza del titolo prima di lanciarsi in un investimento di medio/lungo periodo.

Punti di forza di Brunello Cucinelli

Il gruppo di solito rilascia risultati ottimistici con enormi tassi di sorpresa.

Punti deboli di Brunello Cucinelli

Uno dei principali punti deboli della società è la sua situazione finanziaria.

Le stime di vendita per i prossimi anni fiscali variano da un analista all’altro. Questo evidenzia chiaramente una mancanza di visibilità sull’attività futura dell’azienda.

Con un valore aziendale previsto pari a 4,15 volte le vendite per l’anno fiscale in corso, l’azienda risulta essere sopravvalutata.

Con un rapporto P/E atteso a 147,43 e 51,57 rispettivamente per l’anno fiscale in corso e per quello successivo, l’azienda opera con elevati multipli di guadagno.

La società non è la più generosa per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti.

Per gli ultimi quattro mesi, le prospettive di vendita per i prossimi anni sono state riviste al ribasso. Non è ancora prevista una ripresa delle attività del gruppo.

Negli ultimi dodici mesi, l’andamento delle revisioni delle vendite è stato chiaramente in calo, il che sottolinea le aspettative ridimensionate degli analisti.

Nell’ultimo anno gli analisti che hanno coperto la società hanno dato una visione ribassista delle stime dell’EPS, con conseguenti frequenti revisioni al ribasso.

Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente declassato le loro aspettative di EPS. Gli analisti prevedono risultati peggiori per l’azienda rispetto alle loro previsioni di un anno fa.

Analisi grafica e previsionale

Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 29 giugno in ribasso dello 0,45% rispetto alla chiusura precedente a quota 26,3€.

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è ribassista e sta quasi per raggiungere il suo II° obiettivo di prezzo in area 25,82€. Questo livello potrebbe rappresentare una buona opportunità di ingresso purché si inserisca uno stop nel caso di chiusura giornaliera inferiore a 25,82€. L’obiettivo di questo eventuale rimbalzo potrebbe essere in area 17,284€.

Qualora invece il supporto dovesse essere rotto le quotazioni si dirigerebbero verso area 22,05€ (III° obiettivo di prezzo).