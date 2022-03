Dai massimi storici il titolo Abitare In ha ritracciato oltre il 30% portandosi su livelli chiave per capire il suo futuro. Sono, quindi, settimane decisive per il titolo Abitare In che alla tenuta dei supporti potrebbe ripartire subito al rialzo.

Prima di addentrarci nell’analisi grafica, riportiamo alcune operazioni di acquisto azioni effettuate dai principali azionisti della società. Da gennaio 2022 in poi, infatti, Marco Grillo e Gaudenzio Roveda, rispettivamente titolari del 18% e 10% di Abitare In, hanno effettuato operazioni di acquisto incrementando la loro presenza nella società.

D’altra parte, come già scritto in un precedente report, se si tiene conto dello sviluppo del suo business, Abitare In è un titolo molto interessante in ottica di lungo termine.

Attualmente sul titolo è in corso una proiezione ribassista che ha raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 5,99 euro. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che prenderebbe forza nel caso di una chiusura settimanale superiore a 7 euro. In questo caso il I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso si troverebbe in area 8,54 euro in corrispondenza dei massimi storici. A seguire, poi, gli altri obiettivi si trovano in area 11,11 euro (II obiettivo di prezzo) e 13,68 euro (III obiettivo di prezzo).

La rottura di area 5,99 euro, invece, farebbe scattare l’ultima fase del ribasso in corso che ha come obiettivo area 4,57 euro (III obiettivo di prezzo). Su questo livello la probabilità di assistere a un’inversione rialzista è molto elevata.

La valutazione del titolo Abitare In

In generale gli analisti vedono il gruppo Abitare In crescere a un ritmo molto superiore rispetto alla media del settore di riferimento. Ad esempio, gli utili sono attesi crescere a una media annua di oltre il 23% per i prossimi tre anni, a fronte di un settore di riferimento che salirà del 5,6%.

Inoltre, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili.

Per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 40%.

Settimane decisive per il titolo Abitare In che alla tenuta dei supporti potrebbe ripartire subito al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Abitare In (MIL:ABT) ha chiuso la seduta del 1 marzo in ribasso dell’1,52% rispetto alla seduta precedente a quota 6,50 euro.

Time frame settimanale