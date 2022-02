Non capita tutti i giorni di avere come alleato la bellissima Venere, dea dell’amore. Sarà sì un pianeta ed è tutto riferito all’oroscopo, ma è pur sempre qualcosa. I nostri Lettori appassionati di zodiaco sarebbero infatti abbastanza scaramantici e legati alle tradizioni. E avere Venere al proprio fianco potrebbe essere indice di successo. Almeno in campo amoroso. Se la dea ci promette aiuto, difficilmente saremo immuni al fascino che ci pervade. Settimana super positiva in amore e nel lavoro infatti per questo segno, avvolto dal fascino di Venere.

Venere garantisce fascino ed emozione alla Vergine

È la Vergine la protagonista dell’alleanza con Venere dei prossimi giorni. Non solo le donne, ma anche gli uomini, emaneranno un fascino davvero particolare. Saranno intriganti e affascinanti, misteriosi e ammalianti. Le stelle però sanno anche essere abbastanza cattive. E, non tutte le ciambelle riescono col buco, come si dice. Ecco, perché c’è un piccolo neo nella settimana amorosa trionfale dei nati tra il 24 agosto e il 22 settembre.

Settimana super positiva in amore e nel lavoro per questo segno che potrà contare sull’alleanza preziosissima di Venere

Un alone di fascino talmente sexy da rendere irresistibile il segno della Vergine, ma attenzione a chi sta chiudendo un rapporto. Forse proprio la sicurezza di piacere porterà questo segno a troncare delle storie anche lunghe e importanti. Ma, soprattutto, a non concedere bis e ripensamenti. Alla Vergine non piacciono le minestre riscaldate, e c’è bisogno di aria nuova.

Il riscatto nel lavoro dopo la nebbia

Ottimi risvolti in amore e nel lavoro per la Vergine che verrebbe da un periodo abbastanza opaco. Anzi, potremmo definirlo “nebbioso” in ambito lavorativo. Qui, infatti, nei mesi del 2021 sembra che l’energia profusa si sia dissolta nel nulla. Tutto l’entusiasmo e le nuove idee sarebbero finiti con un nulla di fatto. Adesso, però, memore delle sconfitte, ma anche dei pareggi, la Vergine ha fame di vittorie. E, proprio in questo, Venere potrebbe lanciare il suo guanto di sfida. Per chi ha iniziato dei percorsi professionali, sia da dipendenti che da liberi professionisti, potrebbe essere il momento di raccogliere quanto seminato. Attenzione che proprio adesso potrebbero porsi le basi di importanti collaborazioni che partiranno con l’arrivo dell’estate.

Approfondimento

Il segno top e quello flop protagonisti nel bene e nel male della prima settimana di febbraio