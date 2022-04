La primavera, nonostante le temperature sembrino dire il contrario, sta a poco a poco entrando nel vivo. Tra meno di una settimana, inizierà il periodo più importante per la cristianità. I sette giorni che precedono la Pasqua, un momento intenso per tantissimi cattolici. Non solo, perché arriveranno le prime vere vacanze dopo quelle natalizie.

Spesso, sono i momenti di festa a far nascere le cose più belle. Andiamo allora a vedere cosa ci aspetta nella Settimana Santa a livello astrale. Partendo dal segno che sta chiaramente dominando questo periodo. Quell’Ariete che, anche sotto Pasqua, continuerà a volare e non solo metaforicamente, perché c’è il sentore di cambiare aria per dedicarsi a un meritato relax di qualche giorno. Probabilmente al mare, forse in montagna o in qualche città d’arte, l’importate è staccare dopo un periodo intenso, pur se ricco di soddisfazioni. Al ritorno, potrebbe arrivare qualche opportunità lavorativa interessante, quindi bisogna farsi trovare freschi per prendere la decisione migliore.

Vacanze pasquali serene anche per il Toro. Il Sole entrerà in questo segno e porterà notevoli benefici, soprattutto a livello mentale. Per i single, si prospetta un bel weekend in cui, magari, fare qualche conoscenza interessante. Per le coppie, invece, sarà decisamente una prolifica Pasqua di passione. Di sicuro, se si deciderà di trascorrerla fuori porta, non si ammireranno molto le bellezze del posto, preferendo, di gran lunga, baci e coccole. Dal punto di vista professionale, uno stacco dopo dei mesi abbastanza complicati, servirà parecchio. Soprattutto per ristabilire un buon equilibrio mentale in previsione della lunga corsa verso le vacanze estive.

Settimana Santa per il solito Ariete, il Sole porta serenità al Toro, nuovo amore in vista per questi due segni zodiacali

Chi godrà di una settimana parecchio proficua è il Leone. Non solo, perché anche la Bilancia avrà più o meno lo stesso destino. Per entrambi i segni, infatti, sembra essere arrivato il momento giusto per scoccare la freccia di Cupido.

I nati dal 23 luglio al 22 agosto potrebbero essere investiti da un vero e proprio ciclone amoroso sotto forma di amore inaspettato. Tutto potrebbe davvero accadere in fretta, senza molto spazio per il ragionamento. Un insieme di circostanze da lasciare quasi a bocca aperta. Una settimana di Pasqua davvero da non credere.

Forse meno sorprendente, invece, quanto accadrà alla Bilancia. Non saranno giorni facili, soprattutto a livello lavorativo, ma non è detto che un momento di sconforto non si possa trasformare in qualcosa di molto bello. Forse non con il trasporto e la passione del Leone, ma anche per i nati dal 23 settembre al 22 ottobre potrebbero spalancarsi le porte dell’amore inaspettato.

Settimana Santa per il solito Ariete, il Sole, invece, porterà la giusta serenità al Toro. Mentre Leone e Bilancia possono guardare con fiducia a un nuovo e dirompente amore. Sarà una Pasqua comunque positiva per questi quattro segni zodiacali.

Lettura consigliata

Malinteso o rischio di tradimento da parte di una persona cara ad aprile 2022 per questo segno zodiacale dell’oroscopo cinese