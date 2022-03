Siamo finalmente arrivati alla settimana che precede l’inizio ufficiale della primavera. Dal punto di vista astrale, saranno 7 giorni estremamente interessanti con la Luna piena del 18 marzo in Vergine e il Sole in Pesci. Una congiunzione astrale che scatenerà i bollenti spiriti di alcuni fortunati segni zodiacali. Allacciamo le cinture perché sono in arrivo una settimana ricchissima ed emozioni piccanti per i Pesci e per gli Acquario. Cattive notizie, invece, per il Toro e altri due segni che faticheranno sia a livello fisico che economico.

Una cascata di soldi e di brividi sotto le lenzuola per Pesci e Acquario

Il segno della settimana, che precede la primavera, è senza dubbio quello dei Pesci. I Pesci troveranno quella concretezza che è spesso mancata quest’anno e appariranno irresistibili agli occhi di tutti. Sul lavoro diventeranno i punti di riferimento del gruppo e i superiori premieranno economicamente questa autorevolezza. Andranno ancora meglio le cose sotto le lenzuola. Le nuove coppie faranno scintille e quelle consolidate ritroveranno una grandissima complicità.

Occhi a forma di cuore anche per gli Acquario. Sembra incredibile ma uno dei segni meno affettuosi dello zodiaco cederà questa settimana e potrebbe dichiarare il suo amore. Un amore che sarà quasi sicuramente corrisposto e decisamente piccante.

Arrivano 7 giorni complicati per il Toro

Il segno più bersagliato dalle stelle sarà invece il Toro. I Toro sono tra i fortunati segni che troveranno il lavoro dei sogni quest’anno, ma non è ancora arrivato il momento giusto. Anzi. In questa settimana meglio rimanere in attesa per evitare di fare danni, sia sul lavoro che in amore. Unica nota lieta le finanze che potrebbero migliorare grazie a una vincita inaspettata.

Settimana ricchissima ed emozioni piccanti per i Pesci e l’Acquario mentre il Toro e questi 2 segni verranno bersagliati dalle stelle secondo l’oroscopo

Sembra incredibile da dire ma i Leone questa settimana saranno costretti ad affidarsi agli altri. I nati sotto questo segno si sentiranno svuotati e il magnetismo che li contraddistingue farà pochissimo effetto sugli altri. Meglio tirare i remi in barca per qualche giorno e aspettare che passi la tempesta. Chiedere un consiglio a una persona fidata non è un sacrilegio e potrebbe aiutare a uscire da una situazione amorosa complicata.

Gli Scorpione inizieranno la settimana nel peggiore dei modi: litigando. E questo a partire da lunedì, sia sul lavoro che con il partner. In questi giorni verrà fuori la natura vendicativa degli Scorpione ma non porterà a nessun risultato. Anzi, rinfacciare e tirare fuori questioni irrisolte allontanerà le persone che sono più vicine, forse per sempre. Servono calma e pazienza, anche sul posto di lavoro.

Approfondimento

Con l’arrivo della primavera il Toro e questi 2 segni zodiacali diventeranno davvero insopportabili ma hanno i loro buoni motivi secondo l’oroscopo