Il solito copione delle ultime settimane. Tutti guardano al ribasso e, ogni volta che i prezzi sembrano scivolare, si urla che sono vicini nuovi minimi. La nostra view rimane identica e si continua a ritenere, fino a prova contraria, che sia stato segnato sia il minimo annuale che decennale. Settimana prossima sarà decisiva per i mercati, ma procediamo per gradi.

Alle ore 15:38 della giornata di contrattazione del giorno 14 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.187

Eurostoxx Future

3.773

Ftse Mib Future

24.315

S&P 500 Index

4.453,19.

Solo da giugno in poi partirà direzionalità rialzista? Fino a quel momento, solo alti e bassi continui?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 8 aprile.

Previsioni per la prossima settimana

Alcuni oscillatori si sono girati al rialzo dopo che nei giorni scorsi si erano appiattiti in un movimento laterale. Per questi motivi, e data l’indecisione, nei prossimi giorni si procederà day by day.

Settimana prossima sarà decisiva per i mercati e si capirà ulteriormente se il minimo annuale è stato già segnato o meno. La mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.454. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.622.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.836. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.365.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 24.400. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.594. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.594.

Posizione di trading multidays in corso

Short su Dax, Eurostoxx e S&P 500 dall’apertura dell’11 aprile. Flat su Future Ftse Mib. Attenzione, alcuni oscillatori si sono girati già Long e già da inizio settimana prossima verranno o meno conferme in tal senso.

Quale movimento attendere per la giornata di martedì?

Fra martedì e mercoledì molti nodi verranno al pettine, e si avrà probabilmente più chiarezza “di intenti” da parte dei mercati. Situazione grafica ad un punto nodale.

