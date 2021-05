Settimana prossima sarà decisiva per capire il futuro dei mercati azionari a Wall Street. Se, infatti, come recita una nota espressione di Agatha Christie, secondo cui: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», la settimana in corso darà il responso finale sul futuro dei mercati azionari americani, in particolare del Dow Jones.

Come già evidenziato nel report di settimana scorsa, A Wall Street i mercati azionari sembrano andare contro la forza di gravità e continuano ad aggiornare i massimi storici, il Dow Jones continua ad aggiornare i suoi massimi storici e a mostrare una forza incredibile.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, dopo una discesa fino in area 33.550 che sembra preludere a un’inversione ribassista, i tori si sono scatenati tentando addirittura di rompere al rialzo la forte resistenza in area 34.860 (II obiettivo di prezzo). Purtroppo per i rialzisti il tentativo è fallito per la seconda settimana consecutiva. Se a questi due indizi di debolezza se ne dovesse aggiungere un terzo (nuovo fallimento della rottura della resistenza), allora ci sarebbero tutti i presupposti per almeno un ritracciamento fino in area 32.690. Su questo livello, poi, decideranno le sorti di medio termine.

La tenuta di area 32.690 in chiusura di settimana creerebbe le condizioni per una nuova ripartenza al rialzo. Attenzione, però, alla chiusura mensile che si avvicina sempre più. Una chiusura di maggio inferiore a 33.950, infatti, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso sul time frame mensile. In questo caso la discesa potrebbe continuare almeno fino in area 30.900. Qualora si dovesse continuare al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Qualunque sia la chiusura del 21 maggio, quindi, potrà dirci moltissimo sul futuro del Dow Jones.

Settimana prossima sarà decisiva per capire il futuro dei mercati azionari a Wall Street: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 14 maggio a quota 34.382,13 in rialzo dello 1,06% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 1,14%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile