La situazione grafica sul metallo prezioso è molto incerta e settimana prossima potrebbe essere decisiva per capire il futuro dell’oro.

Prima di affrontare il discorso da un punto di vista grafico, ricordiamo che esiste una certa correlazione tra l’andamento del cambio euro dollaro e quello dell’oro. Quando l’euro si rafforza contro il dollaro l’oro tende a scendere. Per cui visto che il cambio euro dollaro è visto al rialzo, le probabilità sono a favore di una discesa dell’oro.

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 11 dicembre in rialzo dello 0,34% rispetto alla seduta precedente a quota 1.843,6 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 0,2%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è al ribasso, ma sono ormai tre sedute che le quotazioni stanno cercando di rompere il primo ostacolo in area 1.826,5 dollari lungo il percorso ribassista. Monitorare, quindi, con attenzione questo livello. La sua rottura in chiusura di giornata aprirebbe le porte a una discesa dei prezzi almeno fino in area 1.742,5 dollari. Gli obiettivi successivi, poi, sono quelli indicati in figura.

I rialzisti prenderebbero il controllo della tendenza nel caso di rottura dei massimi recenti in area 1.880 dollari.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista ma, durante la settimana appena conclusasi, i rialzisti hanno cercato di prendere il controllo della tendenza rompendo al rialzo la resistenza in area 1.83,6 dollari.

Per la prossima settimana, quindi, la situazione è molto semplice.

La rottura del livello indicato farebbe invertire la tendenza al rialzo verso obiettivi che dovremmo andare a calcolare. Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

Il mese è solo all’inizio per cui non si possono trarre ancora indizi sul quello che accadrà. I livelli da monitorare sono: al rialzo 1.845,8 dollari e al ribasso 1.745,5 dollari.