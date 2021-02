Ci sono titoli che negli ultimi anni hanno vissuto discese anche superiori all’80%. Fra di essi ritroviamo Mondo Tv che dall’anno 2000 ad oggi, è sceso da 19,65 a 1,314.

Il titolo (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 26 febbraio a quota 1,314 euro in ribasso del 5,06% rispetto alla seduta precedente. Nel 2020, ha segnato il minimo a 1,0480 ed il massimo a 2,81.

Qual è la nostra previsione e raccomandazione?

Settimana prossima Mondo Tv fortemente sottovalutata è alla resa dei conti di lungo termine. Nel nostro precedente report, avevamo evidenziato la seria probabilità che si stesse formando il bottom poliennale. A distanza di più di un mese, cosa dobbiamo attendere da ora in poi?

Possiamo dire che è in corso una fase rialzista di lungo termine oppure il pericolo di forti ribassi potrebbe essere dietro l’angolo?

Analisi sommaria dei bilanci

La società che capitalizza in Borsa circa 60 milioni di euro, produce e distribuisce in tutto il mondo serie televisive (TV) animate e lungometraggi. Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value di 2,60 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value a 4,75 euro circa.

Come mai un titolo così sottovalutato non decolla?

Le ragioni potrebbero essere tante e disparate. Nello studio delle serie storiche abbiamo trovato tanti casi del genere, come anche titoli sopravvalutati che sono saliti senza sosta. La nostra idea è che i grafici tendono a scontare tutto, passato e futuro, e quindi se il titolo sale o scende, significa che in quel periodo si sconta una futura debolezza/forza della congiuntura societaria.

La nostra strategia operativa è quindi la seguente:

il titolo si trova in un punto decisivo. Da lunedì o si torna a salire oppure il rischio è che entro poche settimane, le quotazioni potranno andare verso area 1,18. Cosa monitorare nei prossimi giorni? La tenuta o meno di area 1,27. Attendere sviluppi.

Come al solito si procederà per step.