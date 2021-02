Settimana prossima l’oro potrebbe segnare un minimo importante e partire quella fase di rialzo di cui il nostro Ufficio Studi già parlato nel suo report annuale (Dopo un inizio anno debole l’oro dovrebbe esplodere al rialzo verso area 3.500 dollari).

Sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale, infatti, si sono create le condizioni per una forte ripartenza al rialzo. I nostri Analisti, quindi, hanno analizzato i grafici e individuato le condizioni verificate le quali si potrebbe ripartire al rialzo.

Settimana prossima l’oro potrebbe segnare un minimo importante: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 19 febbraio in rialzo dello 0,14% rispetto alla seduta precedente a quota 1.774,4 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso del 2,51%.

Time frame giornaliero

Il ribasso in corso ha trovato un valido supporto sul I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso in area 1.760 dollari. Le ultime due sedute della settimana, infatti, si sono appoggiate su questo livello che potrebbe rappresentare un ottimo livelli di ingresso al rialzo purché si faccia scattare lo stop nel caso di chiusure di seduta inferiori a 1.760 dollari.

Nel caso in cui il ribasso dovesse proseguire gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale le quotazioni hanno trovato un validissimo supporto in area 1.757,7 dollari.

Vale, quindi, lo stesso discorso fatto per il giornaliero. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe scattare un’accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura. Viceversa, la tenuta del supporto potrebbe far scattare un rialzo il cui obiettivo è costituito dal 3.500 dollari di cui parlavamo in apertura di report.

Time frame mensile

Nulla cambia rispetto a quanto scritto nelle settimane precedenti