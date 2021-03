La FED ha rassicurato i mercati ma quello che ha preoccupato negli ultimi due gironi di contrattazione sono state le tensioni Stati Uniti Cina, e Biden Putin. A cosa porteranno?

A qualche mese dall’insediamento del nuovo Presidente, dove molti si attendevano una svolta per la politica estera, sembra che sia cambiato poco, anzi preoccupano alcuni toni del Presidente Biden che sembra più propenso a “essere un guerrafondaio” rispetto a Trump. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, augurandoci di aver sbagliato il nostro giudizio.

Frattanto a livello planetario, continua a tenere banco la vaccinazione e gli sviluppi della pandemia. In realtà, si continua ritemere che il problema sarà risolto in qualche mese, ed allora i mercati, sono concentrati sul futuro ciclo economico e sulla ripresa che potrebbe portare a future spirali inflazionistiche.

Per quanto riguarda i mercati, al momento non ravvisiamo pericoli, anzi crediamo che ci siano tutte le “credenziali” per assistere fin da subito a nuovi rialzi. Attendiamo conferma per questo scenario, da quello che accadrà fra il 22 ed il 23 marzo.

La nostra view infatti, è la seguente: settimana prossima il rialzo dei mercati dovrebbe continuare dopo qualche iniziale debolezza ma uno scenario diverso sarebbe preoccupante.

Cosa attendiamo per la prossima settimana?

Più o meno uno scenario identico a quello della scorsa settimana. Debolezza/fase laterale ribassista fino a martedì e poi in questo giorno si dovrebbe formare uno swing rialzista, che fra alti e bassi, dovrebbe portare alla formazione del massimo settimanale nella giornata di venerdì.

La nostra mappa previsionale per la settimana del 22/26 marzo

Il giorno dove questo scenario subirà una verifica, quindi conferma o smentita, sarà durante la giornata di contrattazione del 23 marzo.

Alla chiusura di contrattazione del 19 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.640

Eurostoxx Future

3.779

Ftse Mib Future

23.980

S&P 500 Index

3.913.

La previsione annuale proietta ulteriori rialzi di breve termine

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 19 marzo

Ecco i livelli operativi da monitorare per la giornata di lunedì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi, di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 22 marzo inferiore a 14.574. Ribassi duraturi, solo con la chiusura del 26 marzo inferiore ai 14.420.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi, di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 22 marzo inferiore a 3.756. Ribassi duraturi, solo con la chiusura del 26 marzo inferiore ai 3.757.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi, di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 22 marzo inferiore a 23.650. Ribassi duraturi, solo con la chiusura del 26 marzo inferiore ai 23.675.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo. Nuovi rialzi, solo con la chiusura giornaliera del 22 marzo superiore a 3.930,12. Ribassi duraturi, solo con la chiusura del 26 marzo inferiore ai 3.886.

Attendiamo sviluppi.