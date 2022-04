Settimana prima di Pasqua terrificante per questi 2 segni che vorrebbero nascondersi nell’uovo mentre Ariete, Toro e Cancro formeranno il terzetto delle meraviglie

Aprile quest’anno porta la Pasqua e la tradizionale Festa del 25. A seguire il primo maggio. Quindi, in poco meno di 2 settimane avremo concentrate ben 3 feste annuali. Pronti alle gite fuori porta, magari approfittando dei nostri suggerimenti come questo. Ma sono anche tanti i nostri Lettori curiosi di vedere cosa accadrà al proprio segno zodiacale in un momento clou dell’anno. Per molti segni, infatti, questo è il momento per rilanciarsi e pianificare il prosieguo dell’anno. Risvegliandosi al pari della natura, con un bel pieno di energia. Ma attenzione che per 2 segni le prossime ore potrebbero essere davvero dure, mentre c’è un terzetto pronto allo sprint, almeno fino all’inizio di maggio.

I 2 segni sulle montagne russe di aprile

Regna il caos tra i Capricorni che, per fortuna, potranno almeno contare sulla famiglia e sul calore del focolare domestico. Per il resto, ci vorrebbe la faccina del telefono con le mani a coprire il volto. C’è tanto nervosismo che minaccia la salute e la tranquillità lavorativa. Il Capricorno sembra sulle montagne russe, anzi, sul filo dell’equilibrista del circo. I soldi non dovrebbero essere un problema, ma le arrabbiature potrebbero portare a rischiare investimenti azzardati. Meglio lasciar perdere.

Altri rischi anche per i Pesci, che, teoricamente non sarebbero sfavoriti dalle stelle, anzi. Ma la voglia di strafare potrebbe essere pericolosa. Gira un po’ troppo orgoglio in queste ore e quel senso di immortalità che potrebbe nuocere e portare a scelte errate. La parola d’ordine è equilibrio. Soprattutto nel valutare che in qualsiasi progetto c’è sempre l’ostacolo pronto a creare una barriera.

Settimana prima di Pasqua terrificante per questi 2 segni che vorrebbero nascondersi nell’uovo, mentre Ariete, Toro e Cancro faranno il terzetto delle meraviglie

Ariete e Toro sono sul rettilineo e si contendono la vittoria delle prossime settimane. Una gara senza esclusione di colpi che vedrà questi 2 segni baciati dalla fortuna, ma anche protetti da Giove e Venere. Tutti i campi sono positivi, con quello delle finanze al top.

New Entry

Settimana prima di Pasqua terrificante per questi 2 segni che abbiamo visto, mentre c’è una new entry sul podio. È il Cancro, che, spinto da entusiasmo e voglia di vivere, ha deciso di spaccare il Mondo. E come dicevano i Latini: “la fortuna aiuta gli audaci”, e, in questo caso il Capricorno. Il consiglio è quello di seguire il vento e volare alla ricerca del successo, ma senza dimenticare la modestia e la ragione.

