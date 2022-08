Anche se il 2022 sembrerebbe proprio essere l’anno dell’Ariete, l’oroscopo estivo starebbe regalando non poche gioie al Sagittario.

A giugno questo segno avrebbe iniziato timidamente a scalare le vette della fortuna, primeggiando nella sfera dell’amore e dei sentimenti. A luglio, diventando più impavido, avrebbe iniziato a piazzarsi costantemente sul podio dei più ricchi, facendo incetta di opportunità a lavoro.

Ora che è agosto, invece, l’oroscopo lo avrebbe direttamente inserito nell’elenco di quei protagonisti dello zodiaco tra i più fortunati dell’intero mese. Questa settimana appena iniziata, quindi, non farebbe eccezione e, anzi, potrebbe rivelarsi una delle più propizie.

Tuttavia, insieme al Sagittario, almeno fino al 7 agosto, potranno cantare vittoria anche altri due segni zodiacali.

Settimana d’oro per il Sagittario e per altri 2 segni baciati dalla fortuna

Come dicevamo, questa prima settimana di agosto si rivelerebbe parecchio promettente per il Sagittario. Ma in quali ambiti dell’oroscopo la fortuna potrebbe regalare ben 5 stelle?

Principalmente, in quello lavorativo, dove sarebbe in programma una promozione. In questo modo, il Sagittario potrebbe andarsene in giro con il portafogli gonfio, facendo rifiorire le sue finanze e mettendo al sicuro l’estate tra relax e viaggi.

Una Luna favorevole

Accanto al Sagittario, però, brillerà un altro segno, protetto da una Luna particolarmente benevola. Questo è quello della Bilancia che, durante questa settimana, potrebbe attuare una vera e propria svolta nella sua vita.

La sfera colpita potrebbe essere proprio quella dell’amore. In particolare, chi si trova in coppia potrebbe finalmente raggiungere una certa stabilità, con una convivenza, l’acquisto di una casa o la decisione di sposarsi.

Un segno d’acqua

Il duo Sagittario e Bilancia diventa un trio con la presenza del Cancro, altro segno fortunato di questa prima settimana d’agosto. Per tutti i nati tra giugno e luglio sarebbe in arrivo una valanga di soldi, forse proveniente da un investimento giusto o dall’avvio di un’attività imprenditoriale.

Infine, anche in amore si potrebbero ottenere grandiosi successi. In particolare, la Dea bendata si alleerà con Cupido per fare in modo che i single possano finalmente trovare la propria anima gemella.

Il suggerimento, allora, sarebbe quello di tenere gli occhi aperti, partecipare a più eventi possibili e lasciare libero il cuore di trovare la sua metà perfetta.

Quindi, l’oroscopo prospetta una settimana d’oro per il Sagittario e per altri 2 segni zodiacali con i quali la fortuna sarà molto generosa.

