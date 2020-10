Si apre una nuova settimana in Piazza Affari che potrebbe regalare altre soddisfazioni, dopo quella che si è chiusa venerdì. I prezzi hanno lentamente ripreso a salire, dopo avere rischiato il tracollo a fine settembre.

La sensazione è che la Borsa di Milano stia rullando sulla pista pronta per decollare. Questa è una settimana decisiva per Piazza Affari pronta a spiccare il volo. Ecco l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

L’incognita contagi in aumento pesa sulle Borse europee

In Piazza Affari siamo a sei sedute consecutive al rialzo. Occorre tornare indietro a luglio per trovare una serie altrettanto lunga. Dopo due settimane in laterale tra 18.800 punti e 19.200 punti, ma con discese fino a 18.600 punti, i prezzi possono tornare a salire.

Il contesto in cui si stanno muovendo le Borse europee, non è dei migliori. Stanno aumentando i contagi nelle principali capitali d’Europa. Madrid, Parigi e Berlino sono a un passo da introdurre nuovi blocchi di attività.

In Italia il pericolo sembra per ora scongiurato. Ma la crescita dei contagi, in particolare in Lombardia e Campania, potrebbe spingere queste regioni all’isolamento.

Settimana decisiva per Piazza Affari pronta a spiccare il volo

Ma Piazza Affari non sembra risentire particolarmente di questa situazione, anzi. I prezzi dopo molte settimane hanno lentamente preso la via del rialzo. Nelle ultime due sedute della scorsa settimana hanno superato la soglia dei 19.500 punti.

Significativa al proposito l’ultima chiusura dell’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), a 19.595 punti. Ma durante la giornata l’indice ha sfiorato i 19.700 punti.

Insomma, la Borsa italiana, pur tra mille cautele, sembra potere mettere a segno una nuova settimana positiva, che la porterebbe in area 20mila punti.

Per la seduta di oggi i livelli da monitorare per l’Ftse Mib, sono 19.700 punti al rialzo e 19.450 punti al ribasso. Il superamento del primo livello dei prezzi porterà l’indice verso il primo target a 19.800 punti. Invece una discesa sotto 19.450 punti, allontanerà la ripresa dei prezzi e farà scendere l’Ftse Mib in area 19.350 punti.

